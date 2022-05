Tamames: “La inflación es un huésped muy molesto que se va a quedar una temporada”

El economista Ramón Tamames afirmó hoy que el sexto paquete de medidas sancionadoras a Rusia de la Unión Europea “va a aumentar la inflación”, que definió como “un huésped muy molesto que ha llegado a casa, se ha metido y se va a quedar una temporada” y lamentó que “lo que está haciendo la UE son paliativos”. En la misma línea, sostuvo que las medidas del Gobierno de España son “calmantes para un dolor muy profundo, que no tiene unas ventajas y ni unas consecuencias portentosas ni mucho menos vamos a seguir igual más o menos”, según informa Ical.

Tamames, invitado central de la jornada ‘El valor de ser economista’, organizado por la Uva y la Sección de Segovia del Colegio de Economistas de Madrid, dijo que la situación de la economía española “no es especial”, ya que estamos “más o menos parecido a los países europeos”, es decir, en una situación de estanflación.

El veterano economista de 88 años eligió como tema de su lección magistral ‘Economía, guerra y paz en Europa’. “Estamos en una situación penosa, que en el siglo XXI haya una guerra en Europa es intolerable y que las Naciones Unidas no tengan todavía la capacidad de parar una guerra es intolerable. Es una vergüenza de toda la Humanidad”, sostuvo.

Tamames remarcó que se está alimentado la guerra con la compra de gas y petróleo a Rusia, que son mil millones de euros al día, que es lo se intenta deshacer ahora pero que, en su opinión, va a tener “un coste de inflación muy fuerte” y la inflación ha venido para quedarse. “Es un huésped huésped muy molesto que ha llegado a casa, se ha metido y se va a quedar una temporada”, remarcó.

Dejar de alimentar la guerra de Putin es, argumentó, “una decisión política” para poner fin al conflicto bélico pero va a continuar porque “no se ve manera de acabar”. Tamames no ve factible que el 9 de mayo, en el discurso de Putin en la Plaza Roja, se declare la victoria de Rusia en la invasión de Ucrania. “Qué victoria va a declarar si no la tiene, seguirá la guerra hasta cuándo, no sabemos”, sentenció.

Para Ramón Tamames, la guerra se está alimentando por las dos partes y puso encima de la mesa los 600.000 millones de euros para la reconstrucción que es la renta nacional de España de seis meses. Es la cifra de las destrucción, de lo que va costar construir lo que se ha destruido hasta ahora. “El complejo industrial militar está agotando sus stocks, probando armas nuevas, subiendo los presupuestos militares. Es una vergüenza que esté pasando esto en el mundo”, declaró.

No dudó en calificar lo que está haciendo Rusia como “impresentable e indiscutiblemente negativo” para la visión que se tenía del presidente ruso como “hombre silencioso, trabajador, a su manera con los oligarcas”. El problema, resaltó, es que UE pone "paliativos”, que se centran sencillamente en facilitar los fondos europeos que empezaron con la pandemia y se van a mantener, así como facilitar una bajada de impuestos, “si es posible”, puesto que en el Banco Central Europeo (BCE) se discute y hay partidarios de que “no se bajen los impuestos porque la recaudación es importante para el gasto publico”.

Sobre si el BCE va a cerrar el grifo de la barra libre de dinero, su respuesta fue “no puede”. Su máxima responsable, Cristina Lagarde, tiene “una especie de retraso consciente sobre el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos”, por lo que cree que Europa tiene una visión “más realista”. Las empresas y muchos más elementos económicos necesitan que el Banco Central Europeo siga garantizando el mercado secundario de la deuda pública para que se pueda seguir emitiendo y para no estar “mucho peor” se permita también la compra de bonos corporativos de grandes empresas facilitar la financiación.

Duras previsiones

Ramón Tamames se mostró crítico con la decisiones de la UE y también por parte del Gobierno de España. Su descripción es que estamos en una fase de lento crecimiento con problemas derivados todavía de la vieja gran recesión aunque pasó la pandemia y ahora del episodio desde el 24 de febrero, de la guerra, que está incidiendo en la inflación, en el crecimiento y en el estancamiento a medio plazo. “Vamos a sufrir, vamos a ser más pobres. Las medidas son calmantes para un dolor muy profundo que no tiene unas ventajas y ni unas consecuencias portentosas ni mucho menos, vamos a seguir igual más o menos”, resumió.

Con este diagnóstico, la previsión es que “2023 será posiblemente peor” porque España seguirá haciendo frente a los efectos de una subida de los combustibles, la crisis energética se habrá agudizado. Tamames puso como ejemplo China está disminuyendo en su crecimiento, por “el coste tremendo” de los confinamientos, cerrar y parar Shanghái y si Pekín tendría que tomar esta misma medida. “No van a caer en la recesión, van a seguir creciendo pero un crecimiento más lento. La meta china de un 6,5% no se podrá alcanzar”, resumió.

Tamames fue el invitado central de la Jornada ‘El valor de ser economista’, organizado por la Uva y la Sección de Segovia del Colegio de Economistas de Madrid, en el salón de actos del Campus ‘María Zambrano’, con la asistencia de un gran número de profesionales y de estudiantes interesados en conocer sus reflexiones y explicaciones, bajo el título ‘Economía, guerra y paz en Europa’.

Tamames critica que los Fondos Europeos Next Generation sean “un secreto de Estado” y un “Juan Palomo”

El veterano economista Ramón Tamames criticó hoy que en Gobierno de España haya decidido que los Fondos Europeos Next Generation sean “un secreto de Estado” y “un Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como” porque, en su opinión, “no hay ni mucho menos información correcta”. Tamames también dio una divertida respuesta sobre otro asunto de actualidad, el espionaje a través de Pegasus, “me importa tres pimientos que me espíen el móvil”, para añadir que, en España, ya no hay nada secreto ni siquiera la fórmula del Avecrem.

Ramón Tamames sostuvo que la mayor parte de los fondos adolecen de “falta de claridad”, ya que lo único que está claro son seis ‘Pertes’, proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación, que están destinados a sectores concretos como la automoción o la industria siderúrgica. “Están claros, son 56.000 millones pero de ahí a 140.000 millones de euros, hay mucha diferencia. No hay ni mucho menos información correcta”, resaltó.

Por otro lado, Tamames aseguró que seguramente España está desaprovechando fondos porque para conseguirlos de Europa, hay que hacer al mismo tiempo inversión española. “No hay quien planteen grandes cantidades de inversión española en estos momentos”, sentenció.

Sobre los casos de espionaje con el sistema Pegasus en los teléfonos móviles, el veterano economista dijo divertido que le importa “tres pimientos” porque le preocupa más que le escuchen sobre asuntos más inmediatos. Ante los periodistas, minutos antes de su lección magistral en el Campus de la UVa en Segovia, “España solo tenía una formula secreta, la del Avecrem pero ya ni eso”, para concluir que “la única formula secreta es la composición del jarabe de Coca Cola y lo demás ya se sabe todo”.

