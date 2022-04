Situación crítica del comercio de Castilla y León: "Nos preocupa la parada absoluta del consumo"

El presidente de la Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco), Adolfo Sáinz, advierte del momento "dramático" al que se enfrenta el sector a causa de los últimos coletazos de la pandemia y la crisis en la que ha derivado, y del incremento de los costes que están teniendo que afrontar los negocios. Además, sobre la eliminación de las mascarillas en interiores, afirma que, hasta el momento "realmente no ha servido para aumentar las ventas".

Con la entrada esta semana en vigor del decreto que levanta la exigencia de llevar la mascarilla en interiores, las empresas privadas, a las que se les permite un margen de actuación en función de lo que decidan sus servicios de prevención de riesgos, ya han empezado a tomar las primeras decisiones a este respecto.

En lo referente al comercio en Castilla y León, no hay un criterio unificado, cada establecimiento puede tomar las actuaciones que considere oportunas. Desde su patronal, Conferco, su presidente afirma que no hay unanimidad en este sentido. "Al quitarse la obligación del uso de las mascarillas, desde luego los establecimientos no pueden obligar a los clientes a llevarla". Lo que el propio Sáinz aplica en su local es 'la ley del respeto': "si alguien entra con mascarilla, pues yo me la pongo".

Al preguntarle acerca de los beneficios que pueda haber acarreado la medida para el comercio, se muestra tajante: "Por el momento la eliminación de las mascarillas no ha supuesto un revulsivo para el consumo" y añade, "más que las mascarillas, lo que nos preocupa la parada absoluta del consumo".

"La gente no entra a las tiendas"

Por otra parte, el clima tampoco está ayudando a los comerciantes. Las recientes lluvias y nieves que han visitado Castilla y León dejan un panorama desolador en los establecimientos. "Además de que con el buen tiempo la gente parece que se anima y sale más, es que profesionalmente lo necesitamos", afirma Sáinz. Y añade: "el textil está muerto, cuando teníamos que estar ya vendiendo toda la temporada de verano, las tiendas están vacías".

Otro punto que obviamente afecta a sus negocios es la subida de los precios: "la gente está asustada con la inflación, con la subida de los costes de todo". Hay subsectores que tienen menos complicada la subsistencia, como puede ser el de la alimentación: "aunque haya bajado el consumo, se nota menos, porque comer hay que comer".

Adolfo Sáinz afirma que ellos vienen notando la subida del IPC desde noviembre aproximadamente, y reconoce que si a sus proveedores se les han incrementado los costes de producción "es normal que lo repercutan en el producto".

En cuanto a la Semana Santa, la observación que hacen desde Conferco es que "se pueden haber visto beneficiados quizá la hostelería y los establecimientos turísticos, pero realmente el comercio no ha visto incrementadas sus ventas al tratarse de días festivos".

Satisfacción con la Consejería

En otro orden de cosas, Adolfo Sáinz había manifestado en múltiples ocasiones durante las últimas semanas la necesidad de que se formase el Gobierno de la Comunidad.

En cuanto se supieron los resultados de las elecciones, y posteriormente de los pactos, la Confederación de Empresarios del Comercio se precipitó a enviar un comunicado reivindicando la recuperación del concepto de 'Comercio' dentro del nombre de la Consejería "por lo que ello significa: por darle contenido, por la importancia estratégica que tiene el sector en Castilla y León, etc, etc".

Sáinz se muestra satisfecho porque "al día siguiente de enviar el comunicado obtuvimos respuesta y Mariano Veganzones, el nuevo consejero, se puso en contacto con nosotros telefónicamente", y le confirmó que "ellos también habían pensado retomar el anterior nombre de la consejería e incluir el nombre de comercio".

"Entendemos que el nuevo nombre de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que preside Veganzones demuestra la voluntad del Gobierno regional de trabajar desde el minuto uno para devolver al sector la importancia que tiene para la Comunidad, en general, y para el mundo rural en particular", asegura Sáinz, que agradece al equipo saliente de la anterior Consejería "su talante y el esfuerzo que han desarrollado durante la última legislatura".

Por este motivo, esta semana, la patronal del comercio castellano y leonés le ha dado la bienvenida a Veganzones a través de su cuenta de Twitter, y se han puesto a su disposición para trabajar juntos en la recuperación del músculo del sector.

El presidente de Conferco confía en que esta nueva etapa sirva para impulsar al maltrecho sector, que tiene entre sus objetivos a corto y medio plazo la innovación, la mejora de la competitividad, un aumento de su visibilidad y la consolidación de su función en la vertebración de la Comunidad, con el servicio que presta en el mundo rural.

El sector Comercio emplea a 142.000 personas en Castilla y León, de los que 41.000 son autónomos (el 25% del total de los inscritos en este régimen en la Seguridad Social en Castilla y León).

Con cerca de 33.000 locales repartidos por la Comunidad y un peso de más del 14% en el PIB regional, el comercio viene reivindicando a través de Conferco el reconocimiento de sector estratégico para la economía regional, "en la que tiene un peso importantísimo y en la que desempeña una labor social insustituible garantizando el abastecimiento en el entorno rural", en palabras del presidente de la patronal sectorial.

