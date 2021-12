El desigual crecimiento del empleo en Castilla y León: los contratos temporales crecen un 12%

A las puertas de 2022 ya se van conociendo balances anuales de cómo ha evolucionado el empleo en el año que dejamos atrás. En este sentido, hemos conocido el monitor Adecco de Ocupación, que, con los datos del Instituto Nacional de Empleo en la mano, da a conocer el comportamiento de la ocupación en el último año.

Tras un nefasto 2020 en materia de empleo (la pandemia llevó a más de 3 millones y medio de personas al ERTE, se destruyeron todos los empleos creados en años anteriores y el paro juvenil alcanzó una tasa superior al 40%, entre otras calamidades), los primeros análisis realizados permiten observar que el 2021 ha sido el primer año de la recuperación económica tras el Covid-19.

Pese a los buenos datos generales, son preocupantes las cifras que arroja el empleo temporal. En Castilla y León ha crecido un 12% interanual, frente al 1,3% que lo hacen los indefinidos, lo que hace que el 24,9% del total de asalariados trabaje con contratos temporales.

En el conjunto del país, más de 6 de cada 10 empleos asalariados creados son de carácter temporal. En efecto, la contratación de 808.600 empleos asalariados se desagrega en la creación de 300.700 plazas de carácter indefinido (+2,5%) y la incorporación de 507.700 personas con un contrato temporal (+13%).

Los 16,92 millones de asalariados que hay en España en la actualidad se pueden descomponer en 12,52 millones de asalariados con contratos indefinidos y 4,40 millones con contratación temporal.

En 14 autonomías, del mismo modo que en el total nacional, hay un incremento tanto en el número de asalariados fijos como en el de temporales. Por el aumento del empleo indefinido destacan Extremadura (+17,3% interanual) y Cantabria (+16,5%), al tiempo que la mayor expansión del colectivo de asalariados temporales se encuentra en Canarias (+25%) y Cataluña (+18,9%).

Las excepciones a esa dinámica son la Comunidad Valenciana, el País Vasco y Navarra. En los dos primeros casos cae el número de asalariados fijos (-3,1% y -1,8%, respectivamente), reducción que es más que compensada por la contratación de empleados temporales (+12% en la Comunidad Valenciana y +16,9% en la autonomía vasca). Por su parte, Navarra es la única región en la que cae el empleo temporal (-1,7%), caída que también es de sobra compensada por la incorporación de empleo indefinido (+7,3%).

En relación con esto, tras meses de intensas negociaciones entre los agentes sociales, el Gobierno, los sindicatos y la patronal, acordaron el pasado 23 de diciembre las líneas generales de la reforma laboral. En este sentido, desde la delegación regional de UGT afirman que “tendrá un efecto importante a medio plazo en reducción de la temporalidad, estabilización del empleo e incremento de salarios”.

Las primeras conclusiones que se obtienen de los últimos datos del INE del año, dan a conocer que se han recuperado ya todos los empleos destruidos por la crisis del coronavirus, a pesar de que todavía faltan trabajadores por incorporarse que siguen en situación de ERTE, y en segundo lugar, que las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes y las personas que han superado la segunda etapa de la educación secundario y/o FP, son los más beneficiados por la creación de empleo.

Tras analizar el perfil socioeconómico de la ocupación en España. Es decir, el empleo creado desde un punto de vista sectorial, de la situación profesional (si son autónomos, asalariados, empleo público y privado, etc.), y de si la contratación está siendo indefinida o temporal, se concluye que el empleo asalariado y el de los llamados “empleadores” (no asalariados que además tienen personal a su cargo) se ha recuperado y se mantienen con incrementos interanuales positivos pero el empleo autónomo (sin personal a cargo), presenta una caída interanual. Diez de las once ramas de actividad también presentan crecimiento interanual y el empleo temporal está avanzando más rápido que el indefinido.

En el caso concreto de Castilla y León, si bien la tasa de empleo ha crecido en todas las comunidades, la región se encuentra en los últimos tramos de la tabla, por debajo de la media española. Mientras que en el conjunto del país la variación interanual al finalizar el tercer trimestre se situaba en un 4,1%, la comunidad castellano y leonesa ha de conformarse con un 2,8%. Cabe destacar el dato sobre el empleo público, que crece en 15 autonomías y en Castilla y León se incrementa un 3,3% interanual.

En la región, el empleo público supone el 20,8% de la ocupación total, mientras que la media nacional es de un 17,4%. Castilla y León es la segunda región en la que el empleo de Administraciones Públicas y servicios sociales ocupa un espacio mayor.

En otro orden de cosas, es relevante mencionar que En Castilla y León el peso del empleo asalariado privado supone el 61,2%, mientras que el promedio nacional se sitúa en un 67,1%. Solo hay dos comunidades en las que el empleo asalariado privado supone más del 70% de la ocupación total: la Comunidad de Madrid (72,2%) y Cataluña (71,4%). Extremadura es la única región en la que el peso del empleo asalariado privado es inferior al 60%, con un 58,2%.

