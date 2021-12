Castilla y León elimina barreras: en busca de una Comunidad 100% accesible

Imagina salir de casa, coger el ascensor y poner rumbo al trabajo o la quedada con los amigos por las calles de tu ciudad o pueblo. Tú oficina o el bar donde vas a encontrarte con tus colegas está a tan solo 5 minutos, sin embargo, tardas 20. No puedes ir por el camino más corto, tienes que rodear tres manzanas para poder seguir avanzando sin encontrarte ningún obstáculo por medio. Un árbol, un banzo, unas escaleras o, simplemente, un adoquín levantado.

Parece mobiliario urbano fácil de sortear, pero no lo es tanto para las personas con movilidad reducida. Castilla y León cuenta con casi 250.000 personas con problemas para moverse y unas 150.000 con discapacidad física, intelectual o cognitiva. Son muchos los ciudadanos que han visto mermados durante años su forma de moverse por el entorno, pero la Comunidad ha hecho grandes avances en los últimos años.

"En Castilla y León hay desde hace tiempo una estrategia de mejora continuada de la accesibilidad en el entorno urbanístico", explica Fran Sardón, presidente autonómico de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física.

Valladolid, Ávila, León y Salamanca están "más avanzadas"

Si bien es cierto que existen algunas ciudades que están "más avanzadas", como, por ejemplo, Valladolid, Ávila, León o Salamanca. "Son ciudades que están generando buenos criterios de accesibilidad, las demás no es que estén a la zaga, pero estas cuatro destacan un poco por encima del resto, ya que ofrecen un nivel de accesibilidad integral para todas las discapacidades", aclara el dirigente de Predif Castilla y León.

También hay que tener en cuenta que la realidad no solo está en los núcleos urbanísticos de las ciudades, hay muchos municipios en el mundo rural que son de necesario acceso para las personas con discapacidad y movilidad reducida. "Más del 50% de las personas con movilidad reducida y discapacidad viven en el entorno rural. Hay que reconocer el trabajo que se está haciendo en diputaciones como las de Valladolid, León o Ávila. Están trabajando de forma específica de la accesibilidad en el entorno rural", explica Fran Sardón.

Está claro que las barreras arquitectónicas son un pilar fundamental en el que centrar los planes de accesibilidad, ya que, tal y como señala Sardón, "las personas tenemos que poder andar por las calles y movernos con facilidad". Y aunque en este aspecto es donde más mejoras se han visto en los últimos años, todavía existen otros en los que queda mucho trabajo.

El transporte como asignatura pendiente

"La asignatura pendiente es el transporte. Todavía tenemos que mejorar, ahí es donde sí que hay un hándicap, el transporte entre pueblos y entre el pueblo y la ciudad. No todas las frecuencias de autobuses son accesibles y hay que garantizar que todos los autocares que operan estén adaptados", añade Fran Sardón.

Otra situación que existe es la poca información al respecto. El presidente de la plataforma aclara que muchas veces el problema "no es tanto los niveles de accesibilidad, si no en como informamos de ese nivel que a veces genera confusión". "Podemos dar la impresión de que una calle o un espacio puede ser más o menos accesible y luego no lo es. Eso genera dudas a las personas con poca movilidad y confusión porque no se fían de la señalética y de la información que se está desplegando en ese sentido. La información que se da tiene que ser muy fiable. No digamos lo que no tenemos, digamos lo que tenemos", insiste.

Muchas veces esa mala información y confusión viene de la mala interpretación del concepto de 'accesibilidad'. Este concepto es una ley que engloba todas las discapacidades, no solo físicas, también sensoriales e intelectuales. "Cuando decimos que una calle, espacio o edificio es accesible debería cumplir el 100% de la ley de accesibilidad. Puede que tenga un buen nivel de accesibilidad arquitectónica, pero no así tanto a nivel de accesibilidad cognitiva, a nivel de la comunicación o de información de lectura fácil", aclara Sardón.

Lograr la accesibilidad 100%

El objetivo no es otro que lograr la accesibilidad 100%. Aunque suene utópico, para Fran Sardón no es una meta inalcanzable, afirma que "hay que ser optimistas y ver el vaso medio lleno". "Es un momento muy importante, hay que aprovechar los fondos europeos de Next Generation, van a venir para mejorar. Invirtamos en accesibilidad, es la gran oportunidad del medio rural o incluso la última para que ofrezcamos los mejores servicios para la gente que ya vive allí o para los que vean en estos un medio atractivo para vivir", finaliza.

