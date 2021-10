La Junta confía en aprobar el techo de gasto en el próximo Pleno para ratificar el PGC

Noticias relacionadas La aprobación de los presupuestos del Estado despejan las cuentas para Castilla y León

Las cuentas de Castilla y León para 2022 están más cerca de certificarse después de la aprobación del Presupuesto General del Estado (PGE) en el Consejo de Ministros extraordinario de este jueves. Así lo ha indicado el vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

La intención es que en el próximo pleno de las Cortes fijado para el 19 y 20 de octubre es realizar la elaboración de las cuentas y se pueda aprobar el techo de gasto. Para ello, tendrá mucho que decir Por Ávila, grupo parlamentario con el que según Igea hay “buena sintonía” para que les de su visto bueno y sacar adelante el PGC.

Discreción con las negociaciones

Eso sí, no ha querido desvelar las negociaciones que se están manteniendo con el grupo abulense. “Hay que ser discreto en estos asuntos, hacer lo contrario no sería sensato”, ha apuntado Igea, que eso sí, ha manifestado que “en política no se puede dar nada por hecho”.

Sigue los temas que te interesan