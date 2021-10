Castilla y León, en vilo ante el ERE de Unicaja que plantea un ajuste de 1.500 empleos

A principios de 2021, Unicaja contaba en Castilla y León con 364 sucursales y cerca de 1.700 empleados. En el conjunto de España, la compañía computa aproximadamente 9.700 empleados y unas 1.400 oficinas. La propuesta de Unicaja Banco va orientada a la reducción de 1.513 puestos de trabajo y el cierre de 395 oficinas en todo el país, lo que equivale al 16,5% del total de la plantilla y el 27% de la red de sucursales tras la integración de Liberbank.

En concreto, el banco habría planteado una reducción de 1.005 empleos en el la red de oficinas y de 508 puestos de trabajo en los servicios centrales.

El secretario en la sección sindical de UGT en Unicaja, Rubén Miguel de Andrés, muestra su decepción porque "El banco no ha dicho lo que es necesario para poder iniciar unas negociaciones: cómo se desarrollaría el proceso de salida del personal, la cuantía de las indemnizaciones, qué oficinas serían las afectadas..." y por este motivo Miguel de Andrés entiende que "no hay buena fe". Añade que "ni siquiera nos han entregado el censo, lo cual es obligatorio por ley para que no haya un falso ERE". Del mismo modo UGT ha solicitado la entrega del informe en el que se basa la empresa para llevar a cabo el ERE, pero también han obtenido una respuesta negativa.

Con anterioridad a la apertura formal de un Expediente de Regulación de Empleo, y de acuerdo al proceso legal que se ha de seguir, la compañía está llevando a cabo reuniones con diversas formaciones sindicales. La cita de este martes ha sido la segunda del periodo informal de consultas, en la que el banco ha expuesto las causas que le llevan a realizar el ajuste de empleo. En ella, la entidad bancaria ha planteado que "el ERE se debe a causas organizativas derivadas de la fusión y económicas por la digitalización y los cambios de hábitos de los clientes".

Según los sindicatos, Unicaja Banco ha comunicado durante la reunión su intención de aplicar movilidad geográfica por las citadas salidas y de armonizar las condiciones de trabajo entre los empleados de Unicaja Banco y los procedentes de Liberbank, pero sin incurrir en más costes.

Durante la negociación, los representantes laborales velarán por el mantenimiento de la calidad del empleo, que las salidas y medidas afecten al menos número de personas posibles, que estas sean voluntarias y que se homologuen las condiciones de la plantilla sin merma de las condiciones laborales para ningún colectivo.

"Desde UGT nos oponemos a cualquier proceso que conlleve salidas no voluntarias y exigimos que los compañeros en excedencia pactada compensada procedentes de Liberbank sean incluidos en estos números", han señalado desde dicho sindicato.

Sinergias por la fusión con Liberbank

Unicaja Banco integró legalmente el pasado 30 de julio a Liberbank, una operación que ha dado como resultado a la quinta mayor entidad bancaria española, con unos activos cercanos a los 113.000 millones de euros y más de 4,5 millones de clientes.

Según el plan de fusión, la ratio de eficiencia se situará en torno al 50% y la rentabilidad alcanzará al menos el 6% en términos de ROTE en 2023, mientras que las sinergias alcanzarán los 192 millones de euros anuales, de forma plena a partir de 2023.

El consejero delegado de Unicaja, Manuel Menéndez, dijo la semana pasada en un encuentro financiero celebrado en Madrid que la valoración de la operación de fusión era "muy positiva" y que se cumplían todas las sinergias previstas en los momentos iniciales, a las que se suman otras relacionadas con los costes.

