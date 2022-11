El Vino Toro Caja Rural continúa cosechando éxitos

El Vino Toro Caja Rural continúa de dulce. En la modalidad sub 10, la corredora Paula Martínez Martín ha logrado un meritorio subcampeonato en Atapuerca y el conjunto sub 12 se ha subido al podio como terceros clasificados en la prueba disputada en la localidad burgalesa.



El equipo deportivo se ha reivindicado en el campo a través y lo ha hecho en el Campeonato Autonómico de las categorías menores, en el circuito del mejor Cross del Mundo que se celebra en Atapuerca. En una mañana inmejorable para correr, con un ambiente digno de las mejores citas atléticas y en un marco incomparable, la expedición del Vino Toro Caja Rural ha tenido una más que sobresaliente actuación donde han destacado la corredora sub 10, Paula Martínez Martín y el equipo masculino sub 12.



Pablo Hernández Graña , Iván Bueno Vázquez, Amaia Domínguez y Blanca García Heras, corredores Sub 14 rayaron a un buen nivel aunque lejos de los mejores, teniendo mucho mérito ante la cantidad de corredores que disputaron la prueba.



También se han celebrado la pruebas Máster, con una nutrida participación del Vino Toro Caja Rural, donde Elena Calvete Prieto ha logrado la segunda posición, en una gran carrera de la benaventana. Por su parte, Jorge Alonso Diez también ha realizado una buena carrera cosechando la 11° posición, tres puestos más atrás lo hacía su compañero de club, Carlos Lara, como 14°, mientras el resto de componentes del club toresano iban entrando en puestos algo más atrasados, como han sido los casos de J. Ángel Rabadán, Roberto Peral, Rubén Ceballos, J. Manuel Yagüe, Alberto Benito y Juan Carlos Pérez Llorente.

