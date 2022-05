Uxue Arruza conquista en el desempate del GP Tressis en la Segunda Jornada del CN Salto*** San Pedro Regalado

El Concurso Nacional de Salto*** San Pedro Regalado cruzó la línea del ecuador a lomos de los más de 260 caballos y 150 jinetes y amazonas que han hecho de esta edición una edición de récord en la Real Sociedad Hípica de Valladolid. Todos ellos llevan dos días demostrando su talento y disfrutando de un espectáculo ecuestre que no defraudó en su segunda jornada.

El grueso de las miradas apuntaba especialmente a dos pruebas durante la tarde de este sábado: el Pequeño Gran Premio Tressis y la Prueba School of Windsor, sobre el 1,35; en la que se retaban los grandes favoritos de esta edición que, en esta ocasión, se quedaron lejos de la foto de ganadores.

Los honores del Pequeño Gran Premio Tressis fueron a parar al pecho de la jovencísima Uxue Arruza; una pequeña gran campeona. La amazona vasca, de categoría infantil, ya avisó de su potencial en la jornada inaugural. Irreductible sobre un recorrido sobre el que voló sobre obstáculos de 1,30 metros de altura junto a su caballo Clarín de Llamosas. Un binomio ganador que tuvo como acompañantes en la vuelta de honor a Aridia Lavin y a Pello Elorduy. Ellos fueron los alumnos más aventajados de los que se enfrentaron a la reválida del desempate; a la que llegaron vivos -tras superar sin fallos el técnico recorrido planteado en las instalaciones de la Real Sociedad Hípica- seis binomios, con Luis Ceano-Vivas en cabeza. Donde reside la emoción de este Pequeño GP, en el desempate, fue donde aceleró Uxue, que completó el recorrido sin fallos y en un tiempo 39,06 que fue imposible de alcanzar para sus compañeros de podio, superando, a sus 12 años, a varios de los mejores jinetes del país y a su propio maestro, Pello Elorduy.

Prueba School of Windsor

Si el Pequeño Gran Premio Tressis no defraudó, tampoco lo hizo su antecesor, la Prueba School of Windsor. Cero fallos y un tiempo de 60,37 fue suficiente argumento para que el jinete vasco Pello Elorduy -que ya se quedó a un paso del primer cajón del podio en la prueba del viernes- se colgara junto a su caballo King Kong la medalla de campeones. Un honor que vieron de cerca Felipe Villanueva y Miguel Álvarez-Buylla, segundo y tercer clasificado, respectivamente en una terna final en la que, por sorpresa, tampoco se colaron dos de los favoritos. Álvaro González de Zárate quedó en cuarta posición, mientras que la suerte no sonrió a Iván Serrano -que reservó a su mejor caballo- tras su brillante papel en la primera jornada: retirado con Just Blue RV y muy lejos de la pelea con Chatovio. Este domingo tendrán otra oportunidad de hacer historia en el GP Caja Rural de Zamora, prueba reina del Concurso Nacional de Salto*** San Pedro Regalado.

Antes, los jinetes y las amazonas más jóvenes calentaron la tierra del recorrido y demostraron que el talento no entiende de edades en el mundo de la equitación. Cabalgando a sus caballos y yeguas, los participantes regalaron una bonita jornada en la Real Sociedad Hípica, por la que desfilaron muchos campeones y tres ganadores: Saúl Gutiérrez Oti, Carmen Anshu Rumoroso y Macarena Cubillo Fraile.

El binomio formado por Saúl Gutiérrez Oti y Brownie du Boisprince dominó la prueba Gadis sobre el 1,20. Carmen Anshu Rumoroso y su caballo Secretario hicieron lo propio en la prueba H de Hípica sobre obstáculos de 1,10 metros de altura, mientras que la amazona de la Real Sociedad Hípica de Valladolid, Macarena Cubillo Fraile fue profeta en su tierra e hizo suya la prueba Hotel Lasa Sport sobre el 0,95.

Una vez repartidos todos los premios, amazonas, jinetes y caballos se fueron a descansar. Este domingo les espera el día grande, en el que el Gran Premio Caja Rural Zamora determinará quien es coronado como monarca de la Real Sociedad Hípica de Valladolid.

Programa del domingo

El Concurso Nacional de Salto*** San Pedro Regalado finaliza este domingo en una jornada de cierre que comenzará a partir de las 9:00 horas con la celebración de la prueba Grupos Casas Arias (1,20); prolegómeno del momento más esperado del día: la prueba reina del concurso, el GP Caja Rural de Zamora, sobre el 1,40; altura que coronará al gran triunfador de este evento. Tras los máximos honores será el turno de saltar a escena para las pruebas ClipMy Horse (1,30), Bap Horse (1,10) y Zanahoria Equitación (0,95), encargada de bajar el telón de este histórico evento.

