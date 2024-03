Muere Ruiz de Lopera: las dos curiosas anécdotas que el Real Valladolid nunca olvidará

Los amantes del fútbol tradicional le conocen de sobra. Manuel Ruiz de Lopera ha sido uno de esos presidentes de fútbol de los que ya no quedan, de los que se les echa de menos. Políticamente incorrecto, con chequera en mano y sin problemas para bajar a un vestuario arbitral para meter presión. Este sábado 23 de marzo ha fallecido en Sevilla el que fuera expresidente del Real Betis Balompié. Tenía 79 años.

Máximo accionista del Betis durante casi dos décadas y presidente entre 1996 y 2006, había sido ingresado meses atrás por problemas digestivos derivados de una diverticulítis intestinal que finalmente no superó. Descanse en paz.

La vida de Manuel Ruiz de Lopera se cruza en varias ocasiones con la del Real Valladolid. Esos años en los que ambos clubes estaban en Primera División y pelean por hacerse un hueco en los puestos de arriba. Pues bien, Lopera forma parte de uno de los episodios más polémicos que el conjunto vallisoletano ha vivido. Allá por la temporada 1998-99, se convirtió gracias al Pucela en ser el primer presidente del fútbol español en ganar un partido en los despachos.

Lo hizo porque no le tembló la mano al impugnar una derrota contra el Real Valladolid porque el equipo de Sergio Kresic jugó 5 minutos con 4 extranjeros, pese a que no ocurrió nada en ese tiempo y el rival enmendó rápidamente el error. Fue una situación que provocó que ambos clubes rompieran relaciones. De un 2-1 sobre el campo de Zorrilla se pasó a un 0-3 en los despachos. Estos cuatro extranjeros era Peña (Bolivia), Julio César (Brasil), Peternac (Croacia) y Klimowicz (Argentina). En la segunda parte se añadió Harold Lozano, un colombiano que se convierte en el quinto extranjero no comunitario del equipo castellano sobre la hierba. Fueron cinco minutos, sin incidencia en el marcador, pero que provocó la perdida del partido y la relación entre ambos.

El presidente bético, Manuel Ruiz de Lopera, presente en el estadio, anuncia de inmediato que el Real Betis impugnará el partido. Así fue. "En el palco tuve la valentía de avisar al máximo dirigente del Valladolid, Ángel Fernández, de lo que estaba sucediendo. Puedo asegurar que si en ese momento coge un teléfono y le dice a su entrenador que quite a Lozano, y juega el Valladolid con diez, yo no impugno el partido. Pero se quedó tan fresco", llegó a decir. Después de muchas idas y venidas, finalmente el Betis se llevó el gato al agua y el Pucela, sobre todo el delegado Santamaría Uzqueda, aprendió a hacer mejor las cosas.

La 'ganga' de Benjamín

Hasta ese momento verdiblancos y blanquivioletas se habían llevado muy bien. Es más, el Pucela aplaudía con las orejas cada vez que Lopera llamaba al Zorrilla. En el recuerdo una venta realizada en 1998, con el pase de Benjamín Zarandona al Betis. Lopera pagó por el centrocampista 1.700 millones de pesetas, o lo que es lo mismo, 10,2 millones de euros) al Valladolid, cifra que se mantuvo durante muchos años , más de dos décadas, como la más elevada en la historia del club vallisoletano. Hasta que llegó la venta de Salisú al Southampton.Todavía muchos piensan que el Pucela troleó a Lopera con este fichaje.



Luego llegó la famosa fiesta de Halloween en Sevilla con Benjamín como organizador y Joaquín saltando por la ventana, pero de eso, el Pucela ya no tiene nada que ver.