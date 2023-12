Adiós a la Copa del Rey

Perdón y castigo. Así podría definirse la eliminatoria de Copa del Rey que el Real Valladolid disputó en el campo del RCD Espanyol en la noche de este martes. Y es que el Pucela generó mucho más que el conjunto perico, quien aprovechó los errores blanquivioleta para asestar dos zarpazos en la primera mitad. El debutante Salazar puso el toque de esperanza en el minuto 82 con el 2-1, pero ya en el tiempo de añadido Puado anotó el 3-1 definitivo.

Salió mejor que su rival y no tardó en generar peligro, pero las ocasiones del Pucela no fueron suficientes para adelantarse en el marcador. Primero la tuvo Tunde en un balón al que no llegó Cedric muy poco para rematar, mientras que Gustavo Henrique, con todo a favor tras un saque de falta de Joni Montiel, cabeceó al medio y Joan García repelió la pelota en dos tiempos.

Cuando mejor estaba el conjunto blanquivioleta, con un incisivo Lucas Rosa, una pérdida en el centro del campo condenó a los de Pezzolano. Jofre cogió el esférico, encontró el hueco perfecto y batió a John Victor con un disparo ajustado al primer palo. Pese al 1-0 en el minuto 24, el Real Valladolid no se vio afectado y continuó buscando su premio.

El Espanyol tejió una tela de araña consistente por dentro y los pucelanos se vieron obligados a volcar su juego por las bandas, con un Lucas Rosa y un Tunde que llevaron bastante peligro al área rival. Eso sí, sus intentos no llegaron a buen puerto y, justo antes del descanso, otro error atrás permitió a Salvi avanzar por banda derecha para poner un centro que Jofre, en el corazón del área, mandó a la red.

Los de Pezzolano merecieron más a los puntos en la primera mitad, en la que su rival supo aguantar el tipo para dar dos zarpazos. De hecho, Cedric pudo evitar el que encuentro se marchara 2-0 al descanso, pero su disparo cruzado, después de robar el balón a Cabrera y plantarse ante Joan García, aunque algo escorado, salió rozando el palo.

Las fuerzas se igualaron tras el paso por vestuarios, aunque el Real Valladolid siguió generando. En un saque de banda, el balón le cayó a Joni Montiel y Joan García reaccionó muy bien para sacar la pelota casi en la línea; Cabrera fue rápido al suelo y el posterior remate de Cedric lo taponó el centrar para enviarlo a córner.

Esperanza y otro castigo

El Real Valladolid siguió agitando el árbol con los cambios y, precisamente, uno de ellos halló el camino del gol. En otra acción veloz y de desborde, Tunde encontró al debutante Salazar en el área y el remate del pacense, tras tocar en un rival, acabó en el fondo de las mallas. El 2-1 llegó en el minuto 82 y los blanquivioleta, con esperanza, siguieron picando piedra.

Joni Montiel puso a prueba por última vez a Joan García en un lanzamiento de falta, y después siguió intentándolo sin éxito. De hecho, ya en el tiempo de añadido, tuvo un córner a favor por el que subió John Victor. Pero el Espanyol recuperó el balón, inició una contra y Puado marcó prácticamente a placer para colocar el definitivo 3-1.

Así las cosas, el conjunto pucelano se despide de la Copa del Rey en la segunda eliminatoria, en un partido en el que le faltó la efectividad que sí tuvo el equipo perico, quien castigó los errores visitantes. Sin tiempo para descansar, el Real Valladolid recibirá a la SD Amorebieta este sábado, a partir de las 16.15 horas, en Zorrilla, en el duelo correspondiente a la jornada 19 de LaLiga Hypermotion.

Ficha técnica:



(3) RCD Espanyol: Joan García; Óscar Gil (El Hilali, min.65), Sergi Gómez, Cabrera, Ramon; Sánchez, Keidi Bare, Pol Lozano (Grajera, min.65), Jofre (Puado, min.65); Keita Balde (Aguado, min.89) y Omar (Braithwhaite, min.74).

(1) Real Valladolid: John Victor; Lucas Rosa, Quintana, Gustavo Henrique, Escudero (David Torres, min.63); Malsa (Anuar, min.73), De la Hoz, Meseguer (Iván Sánchez, min.85); Joni Montiel, Cedric (Salazar, min.73) y Tunde (Moro, min.85).

Goles: 1-0, Jofre, minuto 24; 2-0, Jofre, minuto 43; 2-1, Salazar, minuto 82; 3-1, Puado, min.90+.

Árbitro: Lax Franco (C.T. Murciano), asistido en las bandas por López López y Grande Rabadán. Amonestó al local Ramon y a los visitantes Tunde e Iván Sánchez. Expulsó con roja directa al blanquivioleta Kenedy, que se encontraba en el banquillo.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, disputado en el Stage Front Stadium el martes 5 de diciembre de 2023.

