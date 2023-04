Un Pacheta al borde de las lágrimas y con la voz entrecortada se despide de Valladolid tras una destitución "inesperada"

Noticias relacionadas Ronaldo pone la salvación del Pucela en manos de un entrenador de su confianza e inexperto en Europa

José Rojo Martín 'Pacheta' ya es una figura pasada en el Real Valladolid. El técnico burgalés fue destituido ayer lunes y hoy se ha despedido del club y aficionados en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el director del Gabinete de la Presidencia, David Espinar, y el director deportivo, Fran Sánchez. El entrenador, con una voz muy entrecortada y a punto de emocionarse, ha leído una carta tras una destitución que ha admitido ha sido "inesperada".

Antes de darle la palabra a Pacheta, Espinar y Fran Sánchez han querido agradecer al ya extécnico blanquivioleta por su labor en estos casi 22 meses que ha formado parte del club. "Con él hemos encontrado a alguien que nos ha hecho mejores", ha reconocido el director del Gabinete de la Presidencia, mientras que el director deportivo ha reconocido que ha sido una decisión "muy dolorosa".

El burgalés, que ha comenzado explicando que era una rueda de prensa "un tanto especial" porque es la última, ha admitido que la comunicación de su cese ha sido "inesperada", al tiempo que ha añadido que le "entristece" no haber culminado este proyecto. "Seguiremos adelante con nuestro inseparable espíritu positivo", ha continuado, para seguir alabando la relación que ha tenido desde el presidente, Ronaldo, hasta con el último trabajador del club. "No solo ha sido un excelente trato profesional, sino que ha sido extraordinariamente humano", ha aseverado.

Como no podía ser de otra manera, Pacheta también se ha dirigido al aficionado, "el alma del fútbol", por su presencia continua y masiva al estadio. "Su ilusión era la nuestra" ha puntualizado. Finalmente, el exentrenador pucelano ha deseado en su carta que el Real Valladolid "obtenga los puntos para ese ansiado objetivo" y ha dado las gracias por la "oportunidad" que le han otorgado a él y a su equipo de trabajo. "Aúpa Pucela", ha sentenciado con rotundidad.

Tras esta breve lectura, Pacheta se ha sometido a las preguntas de los medios, quienes le han preguntado por cómo fue la comunicación de su cese y por qué era inesperada. A ello, el burgalés ha matizado que el club le ha protegido "hasta el último día". "Este es el comunicado en el que yo expreso lo que siento y me ha costado no meter la pata. Ayer se me comunica después de entrenar. No he tenido una interferencia de nada y por eso doy las gracias al club", ha recalcado.

Para Pacheta "así se hacen las cosas, se defiende al entrenador hasta el último día", cuestionado sobre las reiteradas posiciones de Ronaldo y la directiva mostrando confianza sobre su persona. "Yo entiendo este deporte, pero eso no está reñido con el dolor que puedo sentir", ha añadido seguidamente.

Igualmente, el mister ha recordado que es la tercera destitución que sufre y ha puesto en valor que en todas ellas estaba "dentro del objetivo". Además, hubo una cuarta que se trató de una no renovación tras conseguir un "objetivo impensable", en alusión al ascenso con el Elche CF. "Entiendo perfectamente la decisión, otra cosa es el dolor que yo pueda sentir", ha reiterado.

Ante la insistencia de los periodistas, Pacheta ha aclarado que la decisión es "dolorosa" e inesperada "porque te sorprende cuando en ningún momento te dejan caer nada", por eso ha estado hasta el último día "feliz", algo que ha querido agradecer nuevamente al club.

Pacheta se marcha de Valladolid con el convencimiento de que los equipos que entrena "se quedan mejor". "Lo he conseguido en todos los sitios, son datos. Lo dejo en buena situación", ha asegurado el extécnico pucelano.

En cuanto a la supuesta situación en el vestuario, donde se dice que las relaciones se habrían deteriorado, Pacheta ha afirmado con rotundidad que está "sumamente" satisfecho con el trabajo que han hecho y "orgulloso" de este grupo de futbolistas. "Me imagino que cuando se hace un comentario de este tipo se tendrán datos, no lo sé, pero a mí no me consta eso", ha reconocido. En este sentido, Pacheta ha subrayado que no siente que los jugadores le hayan traicionado. "Cada entrenador tiene su manera de dirigir y la mía hasta ahora me ha dado muy buenos resultados, seguiré en esa línea", ha reconocido.

Pacheta, que todavía no ha hablado con Ronaldo tras su destitución, volverá mañana al estadio José Zorrilla, "si no hay novedad", para poder despedirse de toda la plantilla, que hoy descansa. Precisamente, este martes lo aprovechará para hacer lo propio con todos los demás empleados del club.

Por último, el entrenador burgalés no ha querido decir nada al que será su sustituto, Paulo Pezzolano, pero sí desearle "toda la suerte del mundo". "Tiene los argumentos y la suficiente plantilla para mantenerse", ha sentenciado.

