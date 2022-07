Sandra Riquelme, del césped a referente periodístico: "El fútbol femenino está en un punto que no tiene techo"

Sandra Riquelme es una zamorana de 30 años que lleva ligada al mundo del fútbol desde que su madre diese a luz. Precisamente, fue en una pista de futsal donde se conocieron sus padres, por lo que era prácticamente inevitable que la vida de esta joven no estuviera ligada a una pelota de fútbol. Tal es así, que esa influencia caló en sus gustos desde bien pequeña.

Sus inicios se dieron en el patio del colegio, nada fuera de lo común, pero su trayectoria fue 'in crescendo' hasta que llegó a debutar en el fútbol profesional. Ex jugadora de equipos como el Amigos del Duero, la selección española sub-17, Real Valladolid, Parquesol o Atleti B, Sandra tuvo que tomar una dura decisión a sus 23 años: apostar por el deporte profesional o por sus estudios. Finalmente, se quedó con lo segundo, y la jugada, nunca mejor dicho, no podía haber salido mejor. A día de hoy se ha convertido en una de las referentes periodísticos del fútbol femenino a nivel nacional, siendo una cara muy reconocida dentro del mundo y una de las grandes comunicadoras del sector. Su crecimiento ha ido ligado al del propio deporte, y justo ahora se encuentra en una cita como es la Eurocopa Femenina 2022 que se está celebrando en Inglaterra.

Antes de empezar, debo preguntarte por la vuelta del Real Valladolid Femenino, un equipo que, precisamente, tuviste que dejar porque desapareció en 2011, ¿cómo valoras que Ronaldo haya vuelto a apostar por esta sección?

Es una buena noticia. Cuanto más equipos masculinos apuesten por su sección femenina mucho mejor y en Valladolid era un debe que tenía ahí desde hace tiempo. Estoy muy contenta con la noticia.

¿En qué momento decides dejar el fútbol a los 23 años y por qué?

Llega un punto en el que tengo que elegir el fútbol o mi vida profesional. Yo había hecho el Máster de Marca y después de verano empecé a trabajar allí y, aunque a nivel de horarios y fines de semana me daban todas las facilidades del mundo, yo no podía estar al 100% con el Atleti B. Decidí que para estar a medias era mejor no estar.

Has ido creciendo profesionalmente al mismo ritmo que lo ha hecho el fútbol femenino, ¿cómo ha sido esa evolución?

Efectivamente, hemos ido un poquito a la par, pero también junto con el resto de mis compañeros. Al final hemos encontrado esa recompensa de que a la vez que el deporte ha crecido, han ido creciendo nuestras expectativas laborales. Siempre digo cuando me preguntan si el fútbol femenino ha alcanzado su tope que es que mañana habrá dado un paso más. Está en un punto en el que no tiene techo. Cada día que pasa tenemos una noticia nueva que tiene más repercusión que la anterior.

Del césped a los micrófonos, ahora ves los vestuarios desde fuera, ¿has notado la profesionalización en todos los sentidos?

Sí. El caso más reciente por desgracia ha sido la lesión de Alexia Putellas. El otro día fue trending topic, había un montón de medios hablando sobre la noticia, dando información, ha sido portada de casi todos los medios deportivos. Eso hace unos años era impensable, a nadie le hubiese importado que la capitana de la selección, aunque hubiese sido la mejor jugadora del mundo. No hubiera tenido este nivel de repercusión que ha tenido.

¿Cuál ha sido el punto o los factores que han provocado la explosión mediática del fútbol femenino?

Han sido muchos factores. Uno de ellos es el papel de la mujer en la sociedad, que ha ido evolucionando gracias a dios, cada vez se normaliza mucho más cualquier tipo de situación que antes no tenía nada que ver, desde una perogrullada de la mujer trabajadores hasta la mujer futbolista o la mujer ocupando un alto cargo en un equipo de fútbol, en la liga o en un medio de comunicación. Esa normalización ha ayudado a que el deporte crezca. Luego hay que juntarlo a que por fin el fútbol femenino español ha empezado a ganar. En cuanto ganamos algo todo el mundo se sube al carro, ha pasado con Carolina Marín, Fernando Alonso, Paula Badosa, Garbiñe Muguruza, Rafa Nadal, los hermanos Gasol... siempre que alguien gana nos subimos al carro, sea el deporte que sea.

Ahora se ha juntado el Barcelona Femenino arrasando en la Champions del año pasado, este año llegando a la final y luego la visibilidad que te dan jugadoras como Alexia Putellas con el balón de oro o Jenni Hermoso como una de las mejores del mundo, Sandra Paño o Irene Paredes siendo de las mejores de Europa y la llegada del Real Madrid.

Hace años era noticia que un niño o una niña dijese que tenía como referente a una futbolista, ahora ya no lo es, ¿te lo esperabas hace siete años cuando dejaste el fútbol?

No, desde luego, pero además es que nada de lo que estoy viviendo ahora me lo esperaba hace dos años, no te digo siete. Me lo dicen hace dos todo lo que he vivido esta temporada y no me lo creo. Llenar el Camp Nou, llevar la selección a Inglaterra y ser las favoritas, la normalización por parte de los medios del fútbol femenino a la hora de dejar de lado el paternalismo, la condescendencia y demás, tratarlas como a deportistas al igual que a los futbolistas... no me lo hubiera creído.

Estamos en época en la que se está mezclando los medios de comunicación con los nuevos canales y las nuevas generaciones, ¿cómo ves esa simbiosis?

Pues justo yo he dejado La Liga y he fichado por un medio nuevo como es Relevo que va encaminado a todo eso. A nuevas narrativas, nuevas plataformas, a explotar las ya existentes desde el punto de vista periodístico. Somos un medio muy enfocado a las redes sociales. Detectamos que allí había un hueco de un híbrido entre un medio de comunicación y el creador de contenido, que es lo que es Relevo, pensamos que todavía no había llegado nadie. La gente joven reclama informarse a través de otros medios que no son los convencionales y que les cuenten las noticias de otra forma. Los jóvenes yo creo que ya no entra a una página web a informarse, entra en Twitter, hace scroll en su time line y ya está, va al TikTok a buscar otro entretenimiento o a Twitch.

¿Has notado mucho cambio del Mundial de Francia de 2019 a esta Eurocopa?

En Inglaterra el ambiente que hay es una pasada, todo el país está volcado con la Euro. Lo ves y lo sientes. También es verdad que el Mundial de Francia fue un punto de inflexión enorme para el fútbol femenino mundial y para el español por la clasificación de España a pesar de que nos eliminasen en octavos, competimos contra Alemania y contra EEUU que nos eliminaron por dos penaltis. Yo siempre recuerdo que a la Eurocopa de 2017 en Países Bajos fuimos super pocos medios y al Mundial de Canadá fueron tres compañeros y en el de Francia había más de 30 medios de comunicación. Los primeros días aquí en Inglaterra estábamos menos pero poco a poco van llegando los compañeros de otros medios. Es una pasada el nivel que ha alcanzado el fútbol femenino.

¿Veremos a España competir por un título ante EEUU más pronto que tarde?

Los mimbres no son esperanzas porque sí, son esperanzas fundadas porque teníamos a Alexia, Jenni etc y es la base del Barcelona que es uno de los mejores equipos del mundo. España va a disputar la primera plaza del grupo B con Alemania y está al nivel de las mejores.

Sigue los temas que te interesan