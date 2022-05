El sueño de todo un pueblo que quiere ser de Primera: "Tenemos la oportunidad de dar un golpe en la mesa"

Benavente vive este fin de semana uno de los días más importantes en su historia en cuanto a deporte se refiere. El equipo de fútbol sala, el Club Atlético Benavente, juega este sábado la vuelta de las semifinales del play-off de ascenso a Primera División ante el Peñíscola. "Afrontamos este partido con mucha ilusión y ambición, teníamos el objetivo de dejar la eliminatoria abierta en la ida y se ha cumplido con creces", señala el jugador Dani Martín en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Y es que, efectivamente, todo está por decidirse. El partido de ida, que se jugó en Benavente ante una gran afluencia de público que animó a los suyos sin parar, se saldó con un empate a tres que deja todo abierto de cara a este sábado. El encuentro tendrá lugar a las 16:30 horas en el Pabellón Municipal del equipo castellonense.

El Club Atlético Benavente tendrá que intentar doblegar a un equipo que cuenta con "una plantilla de jugadores experimentados que han jugado en Primera varios años", pero tienen claro que esto "es un play-off y siempre hay posibilidades porque si estamos aquí es por méritos propios".

Un premio que les serviría para "dar un golpe en la mesa" después de que la temporada no empezase de la mejor manera posible. En pretemporada no ganaron ningún partido y en las cuatro primeras jornadas solo sumaron un punto ante el O Parrulo FS. "No nos imaginábamos que podíamos llegar a esta situación, pero el equipo ha ido in crescendo y eso es de valorar", añade el jugador vallisoletano en las filas de los zamoranos.

El primer escollo que superar pasa por llevarse la victoria este sábado contra el Peñíscola, luego habría que solventar una final del play-off que les llevaría a la élite del fútbol sala español. En ese caso, Daniel Martín ha prometido que se "rapará el pelo al 2 o 3", una promesa que de cumplirse será síntoma de que se ha conseguido el sueño de todo el pueblo, que es que Benavente sea de Primera División.

Sigue los temas que te interesan