El Real Valladolid cae sobre la lona y está a punto del K.O: el domingo, última oportunidad contra el Eibar

El Real Valladolid se aleja del sueño del ascenso directo tras caer por 1-2 en el estadio José Zorrilla contra los pupilos de Xabi Alonso. De esta manera, el objetivo de acabar entre los dos primeros de la clasificación ha pasado a no depender únicamente del Real Valladolid que, para empezar, deberá ganar este domingo que viene al Eibar en su casa y esperar resultados en contra de sus rivales por el ascenso en las últimas jornadas además de cumplir con sus partidos.

El partido de esta jornada 38 para el Real Valladolid ha sido un completo infortunio. No solo por el caer derrotado en casa ante la Real Sociedad B sino por el cómo ha acontecido un encuentro en el que los pucelanos no recibieron un solo tiro a puerta en noventa minutos, dominaron con más del 70% de posesión, dispararon 16 veces, y en el que el VAR apareció para anular la reacción local. Dos goles en propia puerta dieron la victoria a los donostiarras y alejan a los castellanos del ascenso directo al no depender de sí mismos en este tramo final de temporada en una noche en la que a los vallisoletanos les faltó puntería.

El resultado no se explica con las estadísticas. Desde el principio fue protagonista el Pucela, dispuso de las ocasiones, achuchó, obligó a Zubiaurre a realizar intervenciones de mérito y rozó el gol. Toni en el minuto 7 tuvo una clara que desbarató el meta vasco, Aguado en el 19' disparó alto desde la frontal, y en el 32' Plata chutó escorado en una nueva parada del portero. de nuevo en el 34' Toni pudo marcar al aprovechar un fallo del portero en la salida pero su disparo no cogió la rosca adecuada, y se pidió penalti en el minuto 38 en una carga de la defensa sobre Anuar. En el 41' de nuevo el Real Valladolid pudo marcar en un centro de Janko al borde del área pequeña que remató Anuar sin la puntería precisa para encontrar portería. Una sucesión de llegadas, muchas, a pesar de que el equipo no lograba tener la fluidez con balón de otras ocasiones y buscaba con balones largos y con penetraciones por banda hacer peligro.

No cambió nada tras el descanso, al menos en cuanto al juego. Continuó con ese ímpetu el equipo blanquivioleta y se defendía el donostiarra, que a diferencia de su rival necesitó poco, poquísimo, para marcar. En su segunda aproximación marcó, apenas un par de minutos después de que Magunazelaia enviase su volea en el área alta. Lo hizo a través de una falta lateral botada por Martin y que El Yamiq mandó al fondo de la red en su intento de despeje.

El VAR anula la reacción

El gol encajado no minó la moral de los locales, quienes pronto encontraron el camino hacia el gol. Anuar a la carrera se fue de su par y puso un centro al área que, con fortuna, cabeceó Weissman a las mallas tras el rechace del defensor. Efímero golpe de suerte ya que desde el VAR se avisó de que el canterano arrancó en posición ilegal.

Eso sí cayó como un jarro helado, y le costó al equipo reponerse. Quiso apretar el Sanse y tuvo unos minutos de mejoría, pero pronto el Real Valladolid volvió a levantarse para buscar el empate. Sin embargo, lo que llegó fue otra diana en propia puerta. Esta vez fue en una buena jugada visitante en la que Lobete centra raso desde el lateral del área, no acierta el atacante a rematar y el balón queda perdido en el segundo palo para la llegada de Sola que bien tapado por Masip disparó como pudo en dirección a la grada; pero la pelota golpeó con violencia en El Yamiq para hacer el 0-2.

Pacheta cambió a los laterales por extremos para volcarse aún más en la portería rival. Lo hizo, pero el balón no quería entrar. Lo consiguió Iván Sánchez en una brillante acción individual en el minuto 86 y siguió apretando el cuadro vallisoletano, que tuvo en las botas de Cristo la mejor, al filo del descuento, pero el golpeo del canario se fue.

Son 69 los puntos en el contador blanquivioleta, cuatro por detrás de la UD Almería y cinco por debajo del líder SD Eibar a quien se rinde visita el próximo domingo 8 de mayo a partir de las 16.00 horas.

Ficha técnica:

(1) Real Valladolid: Masip; Janko (Hervías, min. 80), El Yamiq, Josema, Carnero (Morci, min. 80); Iván Sánchez, Aguado, Anuar (Cristo, min. 73); Plata, Toni, Weissman

(2) Real Sociedad B: Zubiaurre; Blasco, De Zárate, Arambarri, Martin (Garrido, min. 90); Sola (Gabilondo, min. 80), Turrientes, Olasagasti; Aldasoro (Gómez, min. 75), Navarro (Lobete, min. 75), Magunazelaia (Alkain, min. 90)

Goles: 0-1, El Yamiq (pp), min. 59. 0-2, El Yamiq (pp), min. 77. 1-2, Iván Sánchez, min. 86

Árbitro: Gálvez Rascón (C.T. madrileño) amonestó con cartulina amarilla a los visitantes Blasco, Aldasoro, Olasagasti; y al local Plata

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 38 en LaLiga SmartBank disputado el lunes 2 de mayo de 2022, a partir de las 21.00 horas, en el Estadio José Zorrilla ante 14.326 espectadores

