Adiós al emblema del Caja Rural Aula Valladolid

El Caja Rural Aula Valladolid y Cristina Cifuentes separarán sus caminos al final de esta temporada. La pivote ha decidido buscar nuevos objetivos personales y deportivos lejos de la que ha sido su casa durante 17 temporadas. Con cuatro partidos de la Liga Guerreras Iberdrola por delante, la jugadora ha querido anunciar su marcha para po-ner fin a los rumores y centrarse únicamente en aportar para que el equipo blanquia-zul pueda conseguir el máximo número de puntos.

“Ya no tengo 20 años, ya son 28, y me he dado cuenta de que si quería tener la opor-tunidad de poder vivir una experiencia completamente nueva en mi vida era ahora o nunca. Tenía la necesidad de un cambio, ya no solo en lo deportivo sino también en lo personal y profesional”. Con estas palabras ha resumido Cristina Cifuentes las razones de su decisión, muy meditada.

“A nivel personal quiero seguir mejorando para explotar al máximo mis capacidades. El Caja Rural Aula Valladolid es un equipo muy especial, con una filosofía única y esto le convierte en un lugar único para crecer. Y son las jugadoras que llegan cada año las que tienen que adaptarse a nuestro estilo, comprenderlo, lo que hace que siempre trabajemos sobre lo mismo en cada pretemporada. Esto también ha hecho que haya-mos ayudado a crecer y progresar a numerosas jugadoras con una gran proyección nacional e internacional. Y me siento orgullosa de ello, pero siento que es hora de cambiar”, ha destacado la jugadora vallisoletana, que también ha tenido en cuenta sus proyectos personales en la toma de esta decisión.

“Quizás tenga opciones de poder compaginar el balonmano con mi especialidad labo-ral, la enfermería, y eso para mí también empieza a ser muy importante para el futu-ro. Es algo que no he podido conseguir en Valladolid. Tengo la confianza de que esta decisión será acertada para mí. Y quién sabe lo que me deparará el futuro”.

Desde el Caja Rural Aula Valladolid queremos agradecer a Cristina Cifuentes su dedi-cación y aportación en cada una de las temporadas que ha vestido la camiseta de nuestro club. Y queremos desearle mucha suerte en sus nuevos proyectos profesiona-les y personales.

