Dos puntos para alejarse del descenso

El Recoletas Atlético Valladolid afronta mañana miércoles su bola extra ante BM Iberoquinoa Antequera, partido correspondiente a la jornada 23 de Liga Sacyr Asobal (J23), que fue aplazado en su momento por los casos de covid-19 detectados en la plantilla malagueña. El choque tendrá lugar a las 20:30 en Huerta del Rey y será televisado en directo por La8 CyL Valladolid y la Liga Sports TV.

Además de la cita ante el cuadro andaluz, el conjunto vallisoletano disputará esta semana otro partido clave como local para su devenir en la Liga Sacyr Asobal, el derbi regional del domingo frente a Viveros Herol BM Nava (12:00, Huerta del Rey, tv). Con 19 puntos y en 14ª plaza en la clasificación (igualado a Nava 12º y Puente Genil 13º), la reciente derrota (32-29) en pista del BM Logroño la Rioja no empaña las aspiraciones de los gladiadores azules, y más teniendo en cuenta que el equipo jugó a buen nivel como lo viene haciendo en las últimas citas, pero su rendimiento estuvo mediatizado en ese partido por la temprana expulsión de Fischer.

Sobre el encuentro de mañana, Recoletas venció al BM Iberoquinoa Antequera en su pista en la primera vuelta, 24-26, pero los andaluces no lo pusieron nada fácil. Por ello, desde el cuerpo técnico del conjunto castellanoleonés se huye de euforias y se afrontará este encuentro responsabilizados y sin ningún tipo de relajación. Aunque el cuadro andaluz que dirige Lorenzo Ruiz está ya descendido a la División de Honor Plata sumando 5 puntos y ocupando el 16º lugar de la clasificación Asobal, sigue compitiendo al máximo y pondrá las cosas difíciles mañana.

Para presenciar este encuentro, las localidades de público costarán 15€ adulto a partir de 18 años cumplidos y 10€ para aficionados entre de 6 a 17 años y se podrán adquirir mañana por la mañana en oficinas (09:30-13:30) y por la tarde en la taquilla de Huerta del Rey, desde una hora antes de comenzar el choque.

El entrenador David Pisonero, que cuenta con la plantilla al completo, ha sido rotundo en la rueda de prensa previa de hoy, de cara a la necesidad de victoria de su equipo en el partido de mañana, “debe ser una victoria en casa si o si, aunque es un equipo al que no debemos subestimar porque tiene buenos jugadores hombre a hombre. Debemos jugar con responsabilidad y espero que esta no nos pueda pesar mañana. Tenemos que jugar con la tranquilidad, desparpajo e intensidad con la que lo hicimos ante Ademar y si es así tendremos las opciones de ganar y afrontar el choque de Nava de manera muy distinta, además lo bueno es que forzaríamos a Sinfín a ganar todos los partidos que le quedan excepto el del Barça”, desgranó Pisonero.

Pero el preparador vallisoletano huye de euforias y enfatiza lo peligroso de un rival que llega sin presión clasificatoria, “el contexto nos dice que no va a ser fácil. Vamos convencidos de lo que hay que hacer pero llega un equipo que está clasificado el último, y de repente juega con más libertad y al que se le pasa la presión es a ti, no te dejan jugar a gusto, las cosas no salen y todo se enquista”, advierte Pisonero sobre como se les puede complicar el choque, aunque también reconoce que sus jugadores no han notado la presión de estar esta temporada peleando por evitar el descenso, “debido a la juventud del equipo la aportación de Diego era muy importante a nivel táctico pero también estructural. También es verdad que dentro del club se ha respirado siempre tranquilidad, lo que ha provocado que el equipo no note ansiedad a pesar de su juventud”, añadió.

Por último, el técnico del Recoletas analizó así al rival y el momento en que les llega esta cita, “individualmente con la incorporación de Vinicius, con Silva y los centrales de la casa Castro e Iglesias, son un equipo que no deja de ser peligroso y todavía más si le sumamos lo que nos pasó en la ida con Baena, que sigue siendo determinante. Tenemos que marcar el ritmo y colectivamente buscaremos dominar el partido. Los puntos son vitales e importantes las sensaciones de cara al partido contra Nava. No es la mejor fecha para jugar este aplazado pero hay que afrontarlo como viene”, explicó Pisonero.

