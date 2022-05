La Policía Nacional se reúne en Zamora para debatir sobre la protección del personal sanitario

Se ha celebrado una reunión institucional en la Comisaría de Policía, presidida por el Subdelegado del Gobierno en Zamora D. Ángel Blanco García y el Comisario Provincial D. Guillermo Vara Ferrero, en la que el Comisario principal D. Manuel Yanguas Menéndez, como Interlocutor Policial Nacional Sanitario, junto con el Inspector J. Francisco Ramos, han expuesto la actividad desplegada por la Policía Nacional para prevenir las agresiones a los profesionales de la salud, y a la que asistieron la Delegada Territorial de la Junta de Castilla y León Dña. Clara San Damián, acompañada de los responsables del Área de Salud de la Junta de Castilla y León, los gerentes de los Centros médicos ciudad, así como los representantes de los Colegios Oficiales de Médicos, Enfermería, Farmacéuticos, Dentistas y Veterinarios de Zamora, además de D. José María Rodríguez Vicente como Secretario General de los Colegios Oficiales de Médicos.

Interlocutor Policial Sanitario

La figura del Interlocutor Policial Sanitario, nace en el año 2017, fecha en la que el Ministerio del Interior, a través de la Secretaria de Estado de Seguridad dictó la Instrucción 3/2017 aprobando el Protocolo "sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud", estableciendo un procedimiento de actuación común para las FFyCCSE ante cualquier tipo de agresión, o manifestación de violencia dirigida a médicos o profesionales de la salud, establecer un marco operativo para reforzar las labores de prevención e investigación de la comisión de ilícitos penales profesionales sanitarios en los centros de salud y creando la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario.

En este sentido y en su labor de atención y control de las actuaciones policiales frente a agresiones al personal sanitario, el Interlocutor Policial Sanitario de Zamora, el Inspector J. Francisco Ramos ha presentado el balance de su actividad durante los dos últimos años hasta ahora, ya que desde la pandemia no se había podido realizar esta jornada institucional.

En este periodo de tiempo en Zamora se han realizado 570 contactos, 293 con organizaciones sanitarias y 277 con centros sanitarios, y la actividad formativa aunque se vio muy mermada debido a la pandemia, se ha dado formación en materia de autoprotección y prevención de las agresiones a más de 150 profesionales de la salud.

Significar que durante los momentos más duros de la crisis sanitaria, Policía Nacional no dejó un momento de estar al lado de los sanitarios, asumiendo como no podía ser de otra manera el cumplimiento de cuantas normas dictaban las Autoridades, como el control de los cierres perimetrales, los confinamientos, protección especial en hospitales y a las farmacias contra delitos violentos, etc.

Más tarde, Policía Nacional asumió el compromiso de asegurar lo relacionado con la gestión y protección de las vacunas, habiendo dado escolta a cada una de las partidas destinadas a la ciudad y a su traslado a los centros de vacunación.

En cuanto al número de denuncias presentadas en Comisaría, en el año 2020 se tramitaron cuatro denuncias por agresiones, dos en centros públicos y dos en centros privados, siendo especialmente relevante la agresión con arma blanca a un dentista ocasionándole un corte en el antebrazo que requirió veintiocho puntos de sutura.

En el año 2021, se formularon tres denuncias, en dos de ellas se procedió a la detención de sus autores por un delito de atentado, y otra por amenazas siendo denunciado su autor. Además se tramitó una denuncia administrativa en relación con el incumplimiento de las medidas de seguridad COVID en el Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha.

Ya en este año 2022 se han remitido a la Autoridad Judicial dos denuncias, una por trato degradante, y otra sobre un hecho muy reciente, el pasado dieciocho de abril, se procedió a la detención de una mujer por un delito de atentado y amenazas a la médica de atención primaria del Centro de Salud, sobre la cual la Autoridad Judicial ha dispuesto las oportunas órdenes de alejamiento sobre la doctora.

En Policía Nacional, sabemos que el número de denuncias no se corresponde al número real de agresiones, siendo éste mucho mayor, por ello la labor policial de concienciar a estos profesionales de la importancia de formular denuncia, ya que toda agresión no denunciada, es una agresión que no existe y por lo tanto no se pueden implementar nuevas medidas para su erradicación.

Para cerrar estas jornadas del Interlocutor Policial Nacional en Zamora, y dentro de las actividades formativas, el miércoles veintisiete de abril junto con su equipo de dos Oficiales de Policía y psicólogas, han participado en una sesión formativa organizada por la Gerencia del Área de Salud de la Junta de Castilla y León que se desarrolló en el Salón de Actos del Hospital Virgen de la Concha, y en la que se impartió una charla "sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud", a la que asistieron números profesionales.

Además, Policía Nacional fue invitada al Colegio Oficial de Médicos de Zamora, impartiendo la charla formativa por parte del equipo nacional, y posteriormente el Interlocutor de Zamora J. Francisco, expuso la importancia de la prevención y puso especial énfasis en la necesidad de denunciar de cualquier tipo de agresión.

App ALERTCOPS y Botón SOS

Una medida más para luchar contra esta lacra de las agresiones a los profesionales de la salud, es la App ALERTCOPS, que desde el 7 de abril de 2020, lanzó una nueva funcionalidad de la que ha supuesto una protección concreta y especializada para los profesionales de la salud respecto a la versión estándar. La nueva funcionalidad incluye el Botón SOS, de manera específica, para todo el personal sanitario, siendo esta una función muy querida por los profesionales de la salud, por cuanto que les otorga una mayor seguridad.

Policía Nacional y a través de sus Interlocutores policiales sanitarios trabajan bajo el lema "Cuida de quien te cuida" y ello porque no debemos olvidar que además, como ciudadanos nuestros sanitarios nos van a cuidar hasta el punto de salvar nuestras vidas, y que ante una agresión hacia ellos, supone agredirnos a toda la ciudadanía, agredir al sistema, y por tanto es algo en lo que toda la sociedad debe de estar concienciada, que no se puede permitir las agresiones físicas ni verbales a los profesionales sanitarios "STOP a las agresiones"

En palabras del Interlocutor zamorano, toda agresión a los profesionales de la salud, constituye un ataque al sistema, y por lo tanto todos los ciudadanos somos víctimas del mismo, contamos con unos extraordinarios profesionales, héroes durante la pandemia y agredidos hoy muchas veces de manera verbal y también físicamente, tan solo por hacer su trabajo, son unos excelentes profesionales y Policía Nacional estará a su lado siempre para protegerlos y cuidarlos.

Agredir a una médico, a un enfermero, o a cualquier profesional de la salud, supone "un delito de atentado" conforme al Código Penal L.O. 1/2015 "considera actos de atentado los cometidos contra funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas", teniendo prevista una pena de prisión de hasta 4 años.

Sigue los temas que te interesan