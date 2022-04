Volver a ganar, objetivo prioritario del Caja Rural Aula Cultural

El Caja Rural Aula Valladolid busca sumar de nuevo puntos en su casillero. Tras dos partidos complicados ante el Bera Bera y el Costa del Sol Málaga, y el tropiezo en casa ante el Sat Quirze, las de Miguel Ángel Peñas regresan a Huerta del Rey (mañana, 19:00 horas) con un único objetivo: volver a ganar. Enfrente tendrán a un equipo que solo ha sumado cinco puntos esta temporada, pero el técnico vallisoletano no quiere que su equipo se confíe.

“Acabé con muy buenas sensaciones en Málaga a pesar de la derrota. Para mí ha sido muy importante ver que el equipo se entregó hasta el final. Me recordó un poco al choque de Rocasa, pero no fuimos capaces de culminar los ataques finales. Habrá que ver si no nos pasa factura este partido, porque ayer no pudimos entrenar ya que llegamos de madrugada de Málaga. Así que solo tenemos el entrenamiento de hoy para preparar el encuentro de mañana”. Así de claro se mostraba un Miguel Ángel Peñas que solo quiere que sus jugadoras jueguen al mismo nivel que lo hicieron el pasado miércoles ante el Costa del Sol Málaga.

“Me da un poco de miedo que no seamos capaces de leer el partido cómo debemos. Porque no hay equipos malos, como ya vimos ante el Sant Quirze. Tenemos que ver qué hacemos mal y salir muy mentalizados. Creo que debemos que tomarnos muy en serio porque nosotros no tenemos jugadoras que por sí solas marquen las diferencias en un partido. Tenemos que ser un engranaje perfecto para ganar a cualquiera. Ahí tenemos el dato que nos han metido menos goles Málaga, Bera Bera o Rocasa que Sant Quirze. Así que dependemos de que nosotros hagamos bien las cosas”, finalizaba el técnico vallisoletano.

Y es que este mes de abril es la antesala de la Copa de la Reina, que se jugará del 29 al 1 de mayo, y el Caja Rural Aula Valladolid debe aprovechar sus partidos antes de esta cita, que está marcada en rojo en el calendario de las blanquiazules.

