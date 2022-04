El Caja Rural Aula viaja hasta Málaga a recuperar las buenas sensaciones

El Caja Rural Aula Valladolid necesita reencontrarse con la victoria y con las buenas sensaciones tras los últimos resultados. El equipo blanquiazul tiene mañana (20:00 horas) una salida complicada, ya que tendrá que viajar hasta Málaga para enfrentarse a un equipo malagueño que viene de firmar tres victorias consecutivas en la Liga Guerreras Iberdrola.

Miguel Ángel Peñas sabe que este partido es de vital importancia para que su equipo recupere sus señas de identidad. “Vamos a jugar contra uno de los equipos que están por encima de nosotros, así que sabemos que va a ser un partido complicado. Son un gran equipo y, además, es una pista que nos cuesta mucho, hace mucho que no sacamos nada positivo allí. Espero que hagamos un buen partido allí y podamos romper un poco esa mala racha que tenemos. Venimos de un tropezón importante en casa, pero es cierto que antes habíamos firmado dos partidos realmente buenos contra Rocasa y Bera Bera. Tenemos que pensar que ahí es dónde tenemos que mirar”, ha asegurado el técnico vallisoletano.

No será fácil sacar nada positivo en Málaga, ya que el equipo malagueño tiene cogida la medida al Caja Rural Aula Valladolid

“Ellas juegan mucho a no dejarnos espacios por las zonas centrales y nos suelen cerrar muy bien la conexión con la pivote. Nos va a tocar lanzar desde fuera y tenemos que ser capaces de pasar por encima de sus centímetros defensivos. Lo que debemos hacer es un buen partido, ser serios y no dejar que no se escapen en el marcador. Como digo siempre, hay que conseguir estar vivas en el encuentro para tener opciones en los últimos minutos”. Con estas palabras, el técnico vallisoletano ha querido marcar la senda por la que debe llegar la victoria del Caja Rural Aula Valladolid.

Y es que este mes de abril es fundamental para las vallisoletanas, que quieren conseguir algo positivo mañana para luego apuntalar dos victorias en los sendos partidos consecutivos que jugarán en casa frente al Balonmano Salud Tenerife y el Club Balonmano Morvedre.

El Caja Rural Aula Valladolid ha salido esta misma mañana para Málaga para jugar en algo más de 24 horas uno de los partidos más importantes de esta recta final de la Liga Guerreras Iberdrola.

Sigue los temas que te interesan