La Diputación de Valladolid ha rendido homenaje al equipo español de balonmano en silla de ruedas Cedida

La Diputación celebra el histórico título mundial del balonmano en silla de ruedas: “En un despacho comenzó todo”

La Diputación de Valladolid ha rendido homenaje al equipo español de balonmano en silla de ruedas, recientemente proclamado campeón del mundo tras imponerse a Japón en una emocionante final disputada en Granollers.

El conjunto, dirigido por el vallisoletano Óscar Perales, ha sido recibido en la institución provincial como reconocimiento a una gesta histórica que ha llevado por primera vez a España a conquistar el título mundial de esta modalidad.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, Conrado Íscar, representantes de la institución provincial y miembros del equipo nacional.

Un encuentro que ha servido para poner en valor no solo el resultado deportivo alcanzado, sino también el esfuerzo, la entrega y el espíritu de superación de unos jugadores que han convertido el deporte en una herramienta de inclusión.

“Ojalá sea muchas veces más el poder recibir a la selección. Es una demostración de lo que supone y lo que somos en Valladolid. Va en el ADN de nuestra tierra. Somos una provincia de sacrificio, esfuerzo y superación y qué manera mejor que con este triunfo”, ha señalado Conrado Íscar durante la recepción.

El presidente de la Diputación también ha recordado sus primeros contactos con Óscar Perales y el origen de un proyecto que, con el paso de los años, ha ido creciendo hasta alcanzar la cima mundial.

“Hace años conocí a Óscar Perales y empezó a trabajar por las personas que necesitan más apoyo. Ahí comenzó todo. Al final, ese esfuerzo y sacrificio ha dado sus frutos. Lo que recibimos hoy tiene mucho más valor”, ha destacado.

Para Perales, el campeonato mundial representa la culminación de un camino iniciado hace años y en el que Valladolid ha tenido un papel destacado. “Hemos sido los mejores del mundo en balonmano en silla de ruedas con gran representación de Valladolid”, ha afirmado.

El seleccionador ha explicado que el proyecto comenzó con un pequeño grupo de personas y que desde entonces no ha dejado de crecer.

“Efectivamente, en esa reunión surgió la semilla, con diez personas, y ahora somos más de 60 familias. Hemos ido creciendo y dando fortaleza a este deporte”, ha señalado.

Perales ha reivindicado además el valor del deporte como herramienta para las personas con discapacidad y como vía para alcanzar objetivos que, en ocasiones, pueden parecer inalcanzables.

“El deporte es una herramienta brutal, en este caso para las personas con una discapacidad. Con las herramientas necesarias se pueden conseguir todos los objetivos. Tengo claro que el esfuerzo merece la pena”, ha subrayado.

El título mundial conseguido en Granollers abre ahora una nueva etapa para el combinado español.

El próximo gran objetivo pasa por revalidar el campeonato del mundo, aunque antes tendrá que afrontar un Europeo que se presenta como un nuevo desafío para un equipo que ya ha demostrado que el trabajo, la constancia y la ambición pueden llevarle hasta lo más alto.