Los jugadores del Real Valladolid celebran uno de los goles ante el A.D. Ceuta en el partido de este sábado

El Pucela respira tras golear al Ceuta y confía en un cambio de rumbo después de una dura crisis de resultados que estaba acercando al equipo al descenso. El Real Valladolid encontró la brújula para mostrar su versión más efectiva de las últimas semanas y ganó 3-0 a la AD Ceuta, uno de los mejores locales de la categoría.

El Pucela creció con el paso de los minutos, ofreció poso sobre el verde y encontró el gol para reencontrarse con la victoria. Además, recuperó solidez para mantener la portería a cero, algo que no sucedía desde el 9 de noviembre.

Salió todo perfecto en esta jornada 22 en el Alfonso Murube, un viaje que había comenzado el viernes por la tarde en una salida desde el aeropuerto de Villanubla junto a los aficionados blanquivioleta. Con el pitido inicial arrancó un encuentro igualado en su inicio, un choque divertido, alegre en el juego, sin un dominador, con llegadas en ambas áreas aunque sin excesivo peligro en ninguna.

Peter en el 15' la tuvo en un mano a mano que salvó el ex pucelano Guille Vallejo. Con el paso del juego los de Tevenet se encontraban más cómodos, el balón no quemaba en los pies y se circulaba cada vez con más precisión. Chuki la rozó en el 34', a balón parado llegó otro intento en el 38' y, en el minuto 41, se encontró eso que tanto se busca esta temporada, y tan esquivo está resultando, el gol. Llegó a balón parado, herramienta que sirvió para desequilibrar el encuentro.

En el primer saque de esquina a favor, Chuki la puso al corazón del área pequeña y Torres se hizo hueco para rematar casi a placer. Conexión vallisoletana, conexión de cantera, para adelantar al Pucela.

El gol impulsó a los castellanos, que bien pudieron irse con una ventaja más amplia al descanso ya que Chuki tuvo un mano a mano en el 44' pero tras el recorte al portero el atacante se quedó sin ángulo de tiro.

Punto de inflexión

Tras el descanso, el Real Valladolid prolongó todo lo bueno que estaba haciendo y completó unos minutos que tienen que marcar el camino de las 20 jornadas que quedan por delante. Empezó el segundo acto con una gran parada de Guilherme y siguió con el 0-2, en el 51', de nuevo en un saque de esquina. Lanzó Chuki, Meseguer remató en el segundo palo, y Pucela sonrió.

Lejos de dejarse llevar, se mostró ambición para ir a más. Tanto, que el encuentro quedó sentenciado en el minuto 55, un balón medido de Tenés para la carrera de Chuki a la espalda de la defensa que dejó al vallisoletano solo en el mano a mano y, esta vez, fue para dentro. 0-3, sensaciones inmejorables y tres puntos en la mano.

A partir de ahí el partido volvió a ese pulso inicial de intercambio de golpes. Eso sí, con la confianza por las nubes, el Pucela logró cumplir el segundo objetivo, dejar la portería a cero. La AD Ceuta apretó y tuvo oportunidades para marcar, pero no acertó en sus remates y se topó contra una defensa concienciada sobre la importancia de echar el cerrojo a pesar del resultado.

Tenés marcó, aunque anulado por fuera de juego previo, Guilherme sacó un par de remates difíciles y Lachuer rozó el cuarto antes de un pitido final que devolvía la alegría al equipo y la afición vallisoletana.

El conjunto blanquivioleta no ganaba desde el 3 de noviembre, en casa ante el Granada. No dejaba su portería a cero desde la jornada 13 en Cádiz. Y no marcaba tres goles desde el pasado 6 de diciembre en Huesca. Un inicio prometedor de segunda vuelta que deja al equipo con 28 puntos, en la zona media de la tabla. Desde ya, el foco puesto en el sábado 24 de enero cuando el Estadio José Zorrilla abre sus puertas para recibir al Albacete Balompié.

Ficha técnica

(0) AD Ceuta: G. Vallejo; Aisar A., Carlos Hdez., Diego Glez., Matos; Bodiger (Cristian Rodríguez, min. 60), Youness, Zalazar (Caparrós, min. 75); Kone K.A. (Redru, min. 75), Domenech (Marcos, min. 46), Konrad (Salvi, min. 60)

(3) Real Valladolid: Guilherme; Alejo, Ramón Martínez (Tomeo, min. 73), Torres, Hugo San; Meseguer, Jurić, Chuki (Biuk, min. 79); Peter (Maroto, min. 73), Latasa (Lachuer, min. 79), Tenés (Garriel, min. 69)

Goles: 0-1, Torres, min. 41. 0-2, Meseguer, min. 52. 0-3, Chuki, min. 55.

Árbitro: Jon Ander González (C.T. vasco) amonestó con cartulina amarilla a Tenés

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 22 en LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Alfonso Murube de Ceuta el sábado 17 de enero a partir de las 14.00 horas ante 4.875 espectadores