Orta pesca en su ex equipo para cubrir la salida de Javi Sánchez: Ramón Martínez apuntala la defensa del Valladolid

El Real Valladolid ha confirmado la incorporación de Ramón Martínez Gil procedente del Sevilla FC. El club pucelano ha llegado a un acuerdo con el conjunto hispalense para el traspaso de los derechos federativos del central murciano, que firma hasta el 30 de junio de 2029.

Ramón Martínez, de 24 años, nació en Mula (Murcia) el 22 de octubre de 2002. Se formó en las canteras del Villarreal CF, Levante UD y UCAM Murcia, donde debutó con el primer equipo en Primera RFEF antes de dar el salto al Sevilla Atlético en la temporada 2022/23.

Su progresión en Sevilla le llevó al primer equipo del Sevilla FC, donde disputó 9 partidos la pasada campaña, siete en Primera División y dos en Copa del Rey, anotando un gol. Ahora, Ramón Martínez se incorpora al Real Valladolid para reforzar la defensa tras la salida de Javi Sánchez.

Cabe recordar que el director deportivo del Real Valladolid, Víctor Orta, trabajó en varios clubes de primer nivel, entre ellos el Sevilla FC, donde coincidió con Ramón Martínez durante su etapa en el Sevilla Atlético y en el primer equipo.

Según el comunicado oficial del club, Ramón Martínez se une al Pucela "para aportar en una travesía que también supondrá un gran reto profesional para él". Este será el segundo refuerzo del conjunto blanquivioleta tras el fichaje del delantero noruego de 27 años Vegard Erlien, quien llega libre a la entidad blanquivioleta y ha firmado hasta 2027.