El Real Valladolid devolverá el dinero por los gastos de gestión "abusivos" en abonos y entradas

El Real Valladolid ha puesto fin al cobro de gastos de gestión en la venta de entradas y en la renovación de abonos para la temporada 2025-2026, una decisión que se produce tras la denuncia interpuesta por Facua Castilla y León.

La asociación presentó un escrito en enero de 2025 ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León, denunciando el cargo de 2,5 euros aplicado a los socios durante la renovación online de sus abonos para la campaña anterior (2024-2025).

A raíz de la acción de FACUA, el Servicio de Vigilancia y Control de Consumo ha informado a la asociación de que el club blanquivioleta ha llevado a cabo una "corrección voluntaria de la conducta con reparación del daño causado".

El club no solo ha cesado el cobro de estos 2,5 euros en la renovación y expedición de abonos para la presente temporada, sino que también se ha comprometido a devolver dichos importes tanto a los socios que los abonaron en la renovación de abonos 2024-2025 como a aquellos que adquirieron entradas individuales para el estadio José Zorrilla.

Facua Castilla y León asegura que, en el proceso de compra de entradas online, el Real Valladolid ya ha eliminado este recargo considerado irregular. Por ello, la asociación ha instado a todos los socios afectados a reclamar al club el reembolso de los 2,5 euros que tuvieron que abonar como gastos de gestión durante la renovación de sus carnets de la temporada 2024-2025.

La legislación ampara al consumidor, ya que el Real Decreto Legislativo 1/2007 (Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) califica como abusivo el cobro por servicios no prestados, generando un desequilibrio perjudicial.

Además, el Estatuto del Consumidor de Castilla y León (Ley 2/2015) tipifica como infracción administrativa la imposición injustificada de condiciones o prestaciones no solicitadas.

Facua recuerda que su denuncia al Cádiz CF por una práctica similar resultó en una multa de 60.000 euros por parte de la Junta de Andalucía, y aprovecha la ocasión para hacer un llamamiento al resto de clubes españoles que aún aplican este tipo de gastos a cesar la práctica por considerarla una "cláusula abusiva" que vulnera los derechos de los consumidores.