Confirmado por el Pucela: el delantero noruego Vegard Erlien, primer refuerzo invernal para paliar la falta de gol

Aunque el calendario todavía no marca el 1 de enero de 2026, el Pucela ya ha anunciado oficialmente su primer refuerzo en este mercado invernal. Se trata del delantero noruego de 27 años Vegard Erlien, quien llega libre a la entidad blanquivioleta y ha firmado hasta 2027.

El atacante, que ha finalizado contrato con el Tromsø IL de su país, ha anotado 46 goles en la liga doméstica de Noruega en los últimos cuatro años. De ellos, 32 fueron en su último equipo y los 14 restantes hace cuatro años con el Ranheim.

Nació el 24 de junio de 1998 en Trondheim y en él ha depositado la dirección deportiva liderada por Víctor Orta la confianza para paliar la falta de gol actual en el conjunto pucelano.

Firma hasta el 30 de junio de 2027 y fue internacional en categorías inferiores de Noruega. Erlien se formó en las canteras del Byåsen Toppfotball y del Rosenborg BK, llegando en este último hasta el segundo equipo.

En la campaña 2017-2018 firmó por el Sadnes Ulf, de la Segunda División noruega, y en la 2018-2019 dio el salto hasta la máxima categoría nacional con el Ranheim. En este club anotó un total de 20 goles y dio 9 asistencias entre las dos primeras categorías del fútbol noruego.

Después firmó por el Tromsø IL, donde ha estado ligado desde enero de 2023 jugando en la Primera División de Noruega. Ha llegado a disputar la clasificación para la Conference League y ha anotado 36 goles y dado 16 asistencias durante esta etapa.

Según ha relatado el propio Real Valladolid en el comunicado de su fichaje, Vegard Erlien destaca por su "olfato goleador en el área y su aportación ofensiva".

Precisamente, define a estos "dos ingredientes" como uno de los motivos por el que el conjunto noruego ha logrado finalizar en tercera posición esta temporada, consiguiendo un billete para la próxima fase previa de la Europa League.