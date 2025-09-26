Unionistas aparta a Palmero tras una sanción de la FIFA por falsificación de documentos para jugar con Malasia

Unionistas de Salamanca ha apartado temporalmente a su futbolista Gabriel Felipe Arrocha 'Palmero' después de conocer que se encuentra sancionado por la FIFA debido a la falsificación de documentos para jugar con la Selección de Fútbol de Malasia.

El equipo ha informado en un comunicado de que ha recibido notificación de que la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto sanciones a la Federación de Fútbol de Malasia y a siete de sus jugadores, entre los que se encuentra Gabriel Felipe Arrocha 'Palmero', por infracciones del artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA.

El club ha señalado que se encuentra recabando toda la información relativa al caso "con el fin de valorar las actuaciones correspondientes". "Mientras tanto, el jugador permanecerá fuera de la actividad deportiva del club hasta nueva comunicación oficial", ha zanjado Unionistas de Salamanca en su escueto comunicado tras conocer la sanción del jugador.