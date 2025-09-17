Mario Simón, nuevo entrenador de Unionistas de Salamanca

Unionistas de Salamanca y Mario Simón han llegado a un acuerdo para que el preparador se convierta en el nuevo técnico del equipo charro para lo que resta de temporada.

El albaceteño, de 44 años de edad, entrenó al Albacete Balompié en Segunda División en la temporada 2010-11 y posee experiencia como entrenador en el tercer escalón del fútbol español.

Dirigió a La Roda CF y al CF Lorca Deportiva en Segunda B y, tras hacerse cargo de la UD Yugo Socuéllamos y del filial del Albacete Balompié, logró el ascenso a Primera Federación con el histórico Real Murcia.

A los mandos del club murciano completó una temporada en la categoría de bronce en la que logró la clasificación para la Copa del Rey y se quedó a las puertas de disputar el playoff de ascenso a Segunda División. La pasada campaña también compitió en Primera Federación dirigiendo al CF Intercity.

Mario Simón llegará acompañado de dos entrenadores asistentes: Ángel David Fernández-Hijicos y Borja Gómez.