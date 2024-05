El Real Valladolid es de primera: el equipo alcanza la gloria justo un año después del descenso

El Pucela lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a demostrar que su sitio está en Primera División y que de ahí no debería haber salido nunca. Este domingo, 26 de mayo, era un día para soñar y, ahora, para el recuerdo del club.

No lo tenía nada fácil y es que, aunque el ascenso directo dependiese del conjunto blanquivioleta, eran muchos los resultados a los que tenía que mirar para saber si tocaría el cielo hoy o si tendría que esperar un poco más. El José Zorrilla estaba abarrotado. No cabía ni un alma más alentando a los de Paulo Pezzolano, un entrenador muy cuestionado por la grada a lo largo de la temporada, pero que ha conseguido devolver al equipo a lo más alto.

El Real Valladolid y el Villarreal B saltaban al campo. Ambos para hacer el mejor de los papeles en este fin de temporada. Una primera parte que no estaba a la altura de las circunstancias, sobre todo por el conjunto local. Y es que no conseguía anotar ni un solo gol, lo que empezaba a desesperar a los aficionados.

El presidente del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, y su esposa, Celina Locks, durante la celebración del ascenso R. Valtero ICAL

Sin embargo, en el minuto 61 llegaba la magia de Moro para adelantar el marcador y demostrar que la primera plaza era de los pucelanos. El Villarreal B no lo ponía nada fácil y el empate no tardaba en llegar con un gol de Lekovic. Las ocasiones no llegaban a los de Pezzolano y empezaba a notarse el nerviosismo.

El minuto 86 marcaba un antes y un después. Y es que el conjunto visitante conseguía adelantar marcadores con un gol de Tasende. Los aficionados no se lo podían creer mientras veían como el Eibar caía ante el Sporting de Gijón y el Pucela se queda sólo para optar al ascenso directo.

Sin embargo, no tardaban en darle la vuelta a la situación y en el minuto 90 llegaba el mejor de los deseos: un golazo de Meseguer que ponía a los miles de espectadores en pie para cantar un "sí se puede". Y claro que se podía. Y así lo demostraron. Un gol de penalti de Sylla era todo lo que el Real Valladolid necesitaba en esta soleada tarde de primavera para cumplir su deseo y volver a primera.

Los jugadores celebran la vuelta a la máxima categoría del fútbol español R.Valtero Ical

Un 3-2 con el que los aficionados han saltado de sus asientos para celebrar junto a su equipo que han vuelto a alcanzar la máxima categoría del fútbol español. Un día para soñar, celebrar y recordar lo bueno y bonito que el Real Valladolid les ha dado y seguirá dando.

Esto va a ser una fiesta 🔥 pic.twitter.com/x13FJvnR6f — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) May 26, 2024

Una celebración de primera

Como es habitual, el Real Valladolid se prepara para vivir este lunes, 27 de mayo, una celebración a lo grande con todos los vallisoletanos y ciudadanos que se acerquen a la ciudad.

Por ello, a las 18:00 horas será el clásico recorrido en el barco 'La Leyenda del Pisuerga' desde el embarcadero del Hotel AC Santa Ana hasta el embarcadero de Las Moreras.

El jugador del Real Valladolid Monchu saluda a los aficionados tras la consumación del ascenso R. Valtero ICAL

Posteriormente, a las 19:00 horas, habrá un clásico recorrido en autobús desde donde podrán saludar a todos los aficionados de la cidad. Este tendrá el siguiente trayecto: Marcelino Martín, San Quirce, Plaza de San Pablo, Angustias, Echegaray, Arzobispo Gandasegui, Plaza Universidad, López Gómez, Plaza España, Miguel Íscar, Plaza Zorrilla, Acera Recoletos, Plaza Colón, Gamazo, Plaza Madrid, Plaza España, Duque de la Victoria, Ferrari y Plaza Mayor.

A las 20:00 horas habrá una ceebración con la afición en la Plaza Mayor.