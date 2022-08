Comienza una temporada ilusionante para el Caja Rural Aula Valladolid

Ilusión. Esa ha sido la palabra más repetida durante la presentación de la nueva temporada del Caja Rural Aula Valladolid. Miguel Ángel Peñas, Cayetano Cifuentes y María O’Mullony han coincidido en señalar que este año va a ser muy “ilusionante” para el equipo.

"Esperamos mucho de esta temporada. Para nosotros es importante haber podido crear un equipo con garantías, en el que tenemos puesta toda nuestra ilusión. El balonmano femenino va a ser uno de los deportes por los que apueste el CSD y desde el club queremos trabajar para seguir creciendo”, ha destacado Cayetano Cifuentes, en su saludo a los medios y aficionados. El presidente de la entidad vallisoletana ha cedido luego la palabra a Miguel Ángel Peñas, que vuelve “ilusionado y con mucha energía".

“Tengo que confesaros una cosa: esta noche no he dormido. Y sí lo he hecho en ocasiones muy importantes para el club, como las finales de la Copa de la Reina. Pero es que estoy ilusionado y emocionado con el comienzo de la temporada. Creo que hemos armado un gran equipo, con jugadoras muy jóvenes que son las que queríamos. Han venido porque nos gusta lo que hacen. Creo que es la temporada en la que más ilusión y más ganas de comenzar tengo”. Con estas palabras ha dado la bienvenida el entrenador del Caja Rural a la nueva temporada.

Una nueva campaña que llega con muchos nombres nuevos y con un regreso muy importante para el equipo, el de María O’Mullony. “Estoy en el lugar en el que quiero estar. Los últimos tres años han sido complicados para mí por culpa de las lesiones y desde el primer momento supe que quería volver aquí. Sí que tenía otras ofertas de equipos, pero tenía claro que mi lugar estaba en Valladolid, en este equipo y cerca de mi familia. Creo que todo el mundo sabe que tenemos una plantilla muy joven, pero no hay que mirar el DNI de cada una, solo hay que fijarse en lo que hacemos cuando salimos a la pista. Ahora tenemos un mes duro por delante. Vamos a prepararnos para apoyarnos unas a las otras y conseguir llegar en un gran momento al comienzo de la Liga Guerreras Iberdrola”, ha asegurado María O’Mullony durante la presentación de la temporada.

Ahora, las vallisoletanas entrenarán en Huerta del Rey hasta el viernes 5 de agosto, cuando viajarán hasta Medina de Rioseco, donde harán una miniconcentración que se extenderá hasta el 12 de agosto.

El Caja Rural Aula Valladolid ya ha cerrado seis partidos para esta pretemporada:

Miércoles 10 de agosto: La Rioja – Caja Rural Aula Valladolid

Sábado 13: Caja Rural Aula Valladolid – La Rioja

Sábado 20 de agosto: Caja Rural Aula Valladolid – Atlético Guardés

Martes 23 de agosto: Caja Rural Aula Valladolid – Balonmano Porriño

Viernes 26 de agosto: Summer BAG

Sábado 27 de agosto: Summer BAG

Estos seis encuentros debe servir para que las nuevas jugadoras del equipo blanquiazul encajen a la perfección en el esquema de Miguel Ángel Peñas para poder llegar con garantías al debut en la Liga Guerreras Iberdrola, que será el sábado 3 de septiembre ante el Balonmano Elche.

Sigue los temas que te interesan