Todo pasa por ganar en la cancha del CB Almansa con Afanion. Así de claro lo tiene un Paco García que no quiere sacar la calculadora ni hacer cuentas para un UEMC Real Valladolid Baloncesto que va a pelear por estar en los playoffs de ascenso. No obstante, cualquier aspiración debe partir de una victoria ante el conjunto manchego.

“Un partido más y un partido menos para terminar la liga regular. Viajamos a Almansa a jugar contra un equipo que, en caso de victoria, certifica la permanencia. Esperamos a un rival preparado y dispuesto a plantar cara. Han conseguido muy buenos resultados y otros no tan buenos. Son el cuarto equipo que más anota y el segundo que más recibe. Además, vamos en plenas fiestas de la localidad, así que esperamos no contribuir a los festejos locales. Vamos a intentar hacer el mejor partido que podamos y mantener la línea de los últimos encuentros, que está siendo fantástica. Queremos seguir ganando”.

Preguntado sobre las cuentas del equipo, Paco García ha negado que haya hecho sus quinielas. “No hay calculadora. La única opción es ganar, porque cuando no lo hagamos, se acabó. No hay más cuentas que echar que vencer y llegar el lunes siguiente y seguir vivos, con la llama aún. Lo que más me gustaría es la victoria y que la próxima semana podamos generar ilusión de cara al partido de Cáceres, pero insisto en que todo pasa por ganar en Almansa. Si no, no habrá aspiraciones de nada”.

Asimismo, el técnico del UEMC Pucela Basket habló de “la ilusión” que tiene el equipo. “Llegar con opciones a la última jornada sería muy bonito. El año pasado hubo equipos llamados al playoff que descendieron deportivamente. Nosotros estábamos en esa peligrosa espiral y le hemos dado la vuelta al calcetín. Si llegásemos seríamos muy peligrosos y vamos a lucharlo hasta el último día. Veo a los jugadores entrenar y sé que están ilusionados”.

La semana, además, se ha desarrollado con normalidad, dentro de lo que cabe. “Tuvimos un pico altísimo el martes, que es la visita a Bodegas Veganzones. Es de agradecer cómo nos han atendido, recibido y lo bien que lo pasamos. Pero fue después de un gran entrenamiento. Pippen ha estado unos días mal del estómago, el mismo virus que me afectó a mí. Sylvester Berg también ha estado unos días de baja y veremos si está para subirse al autobús y ayudarnos. Vamos con las precauciones lógicas para que no haya un contagio colectivo, pero confiamos en su presencia”.

Finalmente, y a pesar de que aún quedan tres semanas de competición como mínimo, Paco García fue preguntado por la próxima campaña. “Es difícil pensar en ello y saber quién va a estar. Tengo claro que con este equipo y algún cambio podríamos hacer una buena temporada, sobre todo si mantienes el esqueleto. Los jugadores saben que haciendo las cosas bien podemos dar un nivel muy alto. Competimos contra cualquiera y esa es la llave. Acabar en buena dinámica significa revalorizarse y todos terminan contrato, no me gustaría pensar que hay que hacer una plantilla completamente nueva”, concluyó.

