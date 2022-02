Victoria balsámica del Recoletas Atlético Valladolid ante el BM Benidorm (36-33)

El Recoletas Atlético Valladolid ha vencido al BM Benidorm en Huerta del Rey, en un trabajado y disputado choque, en el que el conjunto pucelano por fin ha logrado romper su mala racha y estrenarse en la segunda vuelta de la Liga Sacyr Asobal consiguiendo dos puntos de oro.

El Recoletas jugó un gran partido con varias fases de fantástica defensa y eficacia en ataque, gracias a una primera línea que hoy demostró mucha solidez. Volvieron el brasileño Freitas, cuya presencia en el lateral cada vez se va haciendo más necesaria, y el argentino Basualdo tras perderse dos citas, Borja Méndez cuajó una buena actuación en la dirección ante sus ex, y con la excelente aportación de Dani Ramos en el pivote y las prestaciones de la rotación, el cuadro pucelano mostró argumentos suficientes para doblegar con merecimiento al equipo de Fernando Latorre. El Benidorm sin embargo nunca se fue del encuentro, evidenció ser un equipo con experiencia y presentó una defensa rocosa y jugadores capaces de sumar al contraataque como el veterano ex del BM Valladolid, Nikcevic, o desde el lanzamiento caso de los argentinos Vainstein y especialmente Parker.

Aunque los minutos iniciales fueron de ligero dominio visitante, un gol de campo a campo de Miguel Martínez espoleaba al animoso público presente y ponía la igualdad a 9. El propio Miguel tuvo en dos ocasiones la posibilidad de adelantar al Recoletas, pero fue un sensacional Dani Ramos que dominó hoy el choque desde los 6 metros, el que lo hizo por fin, 10-9 min.15. Con César Pérez muy efectivo en portería el cuadro local logró el control anotado con fluidez y marchándose de tres tantos, aprovechando las exclusiones del rival y peleando bien atrás para mantener esa diferencia al descanso, 19-16.

El segundo tiempo Benidorm trató de meter más ritmo a su ataque, pero el Recoletas exhibía un buen trabajo defensivo con Fischer y Patrianova en el centro, más la polivalencia de Miguel Camino, como siempre aportado intensidad constante. Los buenos minutos de Jorge Serrano en ataque hicieron que transcurrido el minuto 39 la diferencia siguiera siendo de tres a favor, 26-23. Benidorm apretó atrás y bajó el caudal anotador de los locales. Gracias a la efectividad de sus extremos logró empatar a 28, obligando al tiempo muerto del técnico local David Pisonero.

Mucho había en juego y por ello Recoletas no se diluyó, siguió creyendo en sus posibilidades y volvió a coger tres goles de renta a falta de 10 minutos. Pero Benidorm no lo puso fácil, intento manejar el ritmo e imponer su 6:0, además de aprovechar la capacidad de lanzamiento de su primera línea. Con el central Valles muy acertado desde los 7 metros no cedió, aunque la excelente defensa del Recoletas en los cinco minutos finales aseguró un triunfo brillante, necesario y muy merecido para seguir en la lucha.

FICHA TÉCNICA

Recoletas Atlético Valladolid (36): César Pérez (portero, 11 paradas), Borja Méndez (3), Dani Ramos (6), Miguel Martínez (5), Miguel Camino (1), Arthur Patrianova (5), Jorge Serrano (6 4p) - 7 inicial - Manu García (1), Pablo Herrero (-), Guillermo Fischer (-), Dani Pérez (1), Nico García (portero), Álvaro Martínez (3), Robert Rosell (-), Tarcisio Freitas (3), Mauricio Basualdo (2).

BM Benidorm (33): Rodríguez Lario (portero, 4 paradas), José Óliver Hernández (-), Iván Rodríguez (1), Carlos Grau (-), Pablo Vainstein (3), James Lewis Parker (9) Iván Nikcevic (5) - 7 inicial - Álvaro Ruiz (4), Jules Lignieres (3), Iker Serrano (1), Eduardo Calle (1), Ignacio Valles (6 2p), Roney Bengivenga (portero, 4 paradas), Santiago Barceló.

Árbitros: Alfredo Arcos Adeva y Carlos Luque Cabrejas. Excluyeron por 2 minutos a Guillermo Fischer (27´ y 39´) y Jorge Serrano (31´) del Recoletas Atlético Valladolid y a Carlos Grau (11´ y 46´), Álvaro Ruiz (14´), James Parker (15´) y José Óliver Hernández (37´) del BM Benidorm.

Parciales cada 5 minutos: 2-2; 5-7; 9-9; 12-11; 16-14; 19-16 -descanso- 22-20; 26-23; 30-29; 31-29; 33-32; 36-33.

Lugar: Polideportivo Huerta del Rey, partido correspondiente a la J19 Liga Sacyr Asobal, disputado ante 1.412 espectadores. En los prolegómenos y durante el encuentro, tuvo lugar una acción englobada en el área RSC del club de balonmano pucelano. Miembros de APUCYL (Asociación de Enfermos y Trasplantados Pulmonares de Castilla y León) ubicaron una mesa informativa en uno de los pasillos interiores de Huerta del Rey para trasladar información a los aficionados asistentes al encuentro que lo demandaron, sobre la donación de órganos, médula ósea y tejidos. Asimismo, se repartieron entre los espectadores trípticos informativos donde los interesados pueden inscribirse como donantes.

