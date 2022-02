Por Ávila advierte: solo se reunirá con el PP si asiste Mañueco a la reunión

La formación Por Ávila asegura que solo se reunirá esta lunes con el Partido Popular si es el candidato para presidir la Junta de Castilla y León y presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, quien acuda a dicha reunión al igual que ha hecho con otras formaciones políticas.

Según ha comunicado el propio PP, se reunirá mañana a las 13:00 horas con Por Ávila en la sala de ponencias redonda de las Cortes de Castilla y León y a las 13:45 horas.

No obstante, el partido abulense ha advertido de que si a dicha reunión no asiste el hasta ahora presidente en funciones y candidato a presidir la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Por Ávila no acudirá a la reunión porque "no queremos ser más que nadie pero tampoco menos y además sería una falta de respeto hacia los abulenses".

Mañueco se ha reunido hasta ahora con el líder del PSOE, VOX y Soria Ya en la ronda de contactos que el Partido Popular está manteniendo con las diferentes formaciones políticas que han obtenido representación parlamentaria para formar Gobierno en Castilla y León.

Tras el encuentro mantenido ayer con Soria ¡Ya!, el propio Fernández Mañueco advirtió al ser preguntado por las críticas vertidas por el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, ante su posible ausencia en la próxima reunión con la formación naranja: “Yo respeto todas las opiniones, pero no digo quién tiene que venir a cada reunión por parte de otras formaciones, y pido que respeten lo que decidamos sobre quién debe o no representar al PP en cada una de las reuniones. Quien esté en nombre del PP tendrá la misma legitimidad que yo, el presidente regional del partido”, afirmó entonces.

