El campus de Ponferrada de la ULE abre su nuevo curso tras 30 años de compromiso y con más de 1.000 estudiantes

Era hace 30 años cuando 149 estudiantes abrían una nueva etapa para la Universidad de León en Ponferrada.

A día de hoy ya son más de un millar los que dan vida a un campus que ha contribuido a transformar las oportunidades de formación y desarrollo de Ponferrada y de todo El Bierzo.

Este miércoles ha celebrado el acto solemne de apertura del curso académico 2026-2027.

Un curso que invita a mirar al pasado para reconocer todo lo que se ha construido durante estas tres décadas, pero también a mirar hacia adelante y preguntarse qué Universidad necesita hoy este territorio.

Una reflexión que la rectora Nuria González ha situado en el centro de su intervención, reivindicando el compromiso con el Campus de Ponferrada y con su capacidad para seguir generando oportunidades, atraer talento y contribuir al futuro de El Bierzo.

"Una de las grandes responsabilidades de una Universidad es hacer que los avances que genera el conocimiento lleguen también a los territorios y a las personas que forman parte de ellos", ha señalado González

Ha puesto en valor la evolución experimentada por un Campus, cuyo futuro pasa por seguir reforzando la formación en Ciencias de la Salud, una de sus principales señas de identidad.

En este sentido, González ha recordado la modificación de la memoria académica del grado en Enfermería, para ampliar en 15 las plazas, hasta las 65, y ha destacado que se trabaja ya en la ampliación de la oferta académica del Campus para que 20 estudiantes puedan cursar en Ponferrada parte de sus estudios de Medicina a partir de cuarto curso, aprovechando los recursos del Campus y la red de centros sanitarios de la comarca.

A estos proyectos se suma la futura Policlínica del Campus de Ponferrada, una infraestructura destinada a reforzar la formación práctica de los estudiantes y a abrir nuevas posibilidades para poner el conocimiento universitario al servicio de la ciudadanía.

Todo ello, continuó, enmarcado en una nueva etapa en la que la Universidad de León quiere seguir creciendo en Ponferrada siempre de la mano de las instituciones y entidades cuya colaboración ha sido clave para consolidar este proyecto universitario a lo largo de estas tres décadas.

“Este Campus es el resultado de una colaboración que hemos construido entre todos y que queremos seguir haciendo crecer para afrontar juntos los retos que tenemos por delante”, destacó González, que puso en valor la estrecha relación entre Universidad y territorio y la capacidad de ambos de seguir sumando esfuerzos para abrir nuevas oportunidades.

Las redes para impulsar el campus

Precisamente, el consejero de Industria, Universidades y Empleo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha puesto también en valor el papel de la futura Policlínica como referencia para la formación sanitaria y ha subrayado la conexión del Campus con el tejido empresarial de El Bierzo

A través de “proyectos de investigación e innovación que contribuyen no solo a la formación de los estudiantes, sino también a generar conocimiento, favorecer el desarrollo de nuevos proyectos y contribuir al arraigo de los jóvenes en el territorio”.

Una idea en la que coincidió el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, que destacó el papel que ha adquirido el Campus en la vida de la ciudad y su capacidad para vertebrar el territorio y proyectar el futuro de la comarca, a la par que remarcó el interés de tener “más universidad y más títulos” en Ponferrada.

“Este campus es un polo de atracción de talento y conocimiento. La labor de los campus periféricos es fundamental. Contar con una Universidad fuerte en ciudades como Ponferrada garantiza que el desarrollo llegue a todos los rincones ofreciendo igualdad de oportunidades a aquellos que quieren desarrollarse aquí”.

La vicerrectora del Campus de Ponferrada y catedrática de Enfermería, Pilar Marqués, fue la encargada de impartir la lección inaugural, que abordó la importancia de las relaciones y los vínculos que sostienen los proyectos universitarios y su conexión con el entorno, invitando a reconocer la importancia de las relaciones que han hecho posible que Ponferrada sea hoy ciudad universitaria.

El acto académico contó con una amplia representación institucional, social y económica de El Bierzo, poniendo de manifiesto el respaldo de su entorno a un Campus plenamente integrado en la vida de la comarca tras 30 años de historia que comenzaron a escribirse en 1996, cuando aquel antiguo hospital se transformó en el primer escenario de la vida universitaria de la ULE en Ponferrada.

El himno Gaudeamus Igitur puso el broche a un acto en el que el Campus de Ponferrada de la Universidad de León reivindicó “más herramientas y más recursos para soñar más alto e imaginar más lejos”, con la mirada puesta en seguir creciendo de la mano de El Bierzo y al servicio de su futuro.