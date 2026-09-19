Los 32 universitarios de Castilla y León en México continuarán hasta que finalice su programa de intercambio

Los 32 estudiantes de las universidades de Castilla y León acogidos a alguno de los programas de intercambio ofrecidos por estas instituciones en universidades mexicanas continuarán en ellas hasta que finalice su periodo establecido allí.

Y es que ninguno de estos estudiantes ha solicitado su renuncia ni ha pedido el regreso desde México en la semana posterior al asesinato de la joven estudiante española Claudia Tacoronte, de la Universidad de Granada, que el pasado sábado fue asesinada en la ciudad de Cuautla, en el estado mexicano de Morelos, donde realizaba un intercambio académico en la universidad autónoma de este territorio.

Según informaron a Ical desde las cinco universidades de Castilla y León con estudiantes en el país mexicano, se mantiene el contacto con todos ellos y se les ha ofrecido atención, asesoramiento y apoyo tras el hecho acontecido el pasado sábado, si bien todos ellos han mostrado su intención de continuar con sus programas de intercambio hasta que finalice el periodo establecido.

De igual forma, todas las universidades de Castilla y León que mantienen programas de intercambio con universidades mexicanas han confirmado a Ical su intención de mantener estos convenios y la posibilidad de acogerse a intercambios de estudios, por los que actualmente decenas de estudiantes mexicanos se encuentran en Castilla y León.

Por universidades, las de Burgos y Salamanca son las que más alumnos tienen actualmente en México.

En el caso de la universidad burgalesa, son nueve: seis de ellos estudian Terapia Ocupacional y realizarán este curso en la Universidad La Salle-Pachuca, dentro del estado de Hidalgo, y otros tres estudian Psicología, Ingeniería Electrónica y Administración de Empresas en el TEC de Monterrey, en el estado de Nuevo León.

La Usal también mantiene nueve alumnos en México desde el inicio del curso 2026-2027: uno en la Universidad Nacional Autónoma y otro en la Iberoamericana, ambos en el Distrito Federal; otro en la Universidad Autónoma de Baja California; dos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a los que se unirá un tercero en el segundo semestre, y tres más en la Universidad de Las Américas de Puebla.

La Universidad de León, por su parte, mantiene cuatro estudiantes en México, dos de ellos en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y otros dos en la Universidad Autónoma de Coahuila, en el estado del mismo nombre.

Finalmente, la Universidad de Valladolid cuenta con tres estudiantes en el país mexicano: dos que realizan uno de los cursos del Grado de Nutrición en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en Guadalajara, y un alumno del Grado en Comercio y Relaciones Laborales que viajará en breve a la Universidad Iberoamericana de Puebla.

A todos ellos se unen los siete estudiantes de la Universidad Pontificia de Salamanca que cursan estudios este año en México, en concreto en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad Marista de Mérida, en la Universidad Anáhuac Mayab, donde se encuentran cuatro estudiantes de la Facultad de Comunicación, y en la Universidad Tecmilenio, del TEC de Monterrey, donde se ubica una alumna de Marketing y Comunicación.

Además de la UPSA, también las universidades privadas Europea Miguel de Cervantes de Valladolid y Católica de Ávila tienen convenios firmados con universidades mexicanas como la Nacional Autónoma de México o el TEC de Monterrey, si bien durante este curso no hay ningún estudiante que haya solicitado un programa de intercambio para cursar estudios en el país mexicano.

En todo caso, desde todas las universidades de Castilla y León se insiste en que se mantendrán los convenios hasta ahora firmados con las universidades de México que permiten los intercambios de estudiantes entre sus centros.