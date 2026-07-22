CSIF exige a Educación presupuesto y mejoras salariales: “La excelencia de CyL la sostiene el profesorado”

La nueva consejera de Educación en Castilla y León, María Pardo, durante su toma de posesión este lunes. Rubén Cacho Ical

CSIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, ha valorado “positivamente” la “voluntad de diálogo” expresada por la consejera María Pardo y “algunos compromisos anunciados”, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Entre ellos, la “contratación de cien maestros para reducir ratios y reforzar la codocencia” además de “la incorporación de nuevos profesionales de orientación, la ampliación de programas de éxito educativo o la creación de una Dirección General de Bienestar Educativo”.

Sin embargo, CSIF advierte de que “las nuevas estructuras administrativas y las declaraciones de intenciones no solucionan por sí solas los problemas de las aulas”.

“Castilla y León puede presumir de resultados educativos porque cuenta con un profesorado extraordinariamente comprometido. No se puede utilizar el liderazgo en PISA como escaparate mientras se mantienen unas condiciones laborales, profesionales y retributivas claramente mejorables”, señala la organización sindical.

Así, ha denunciado que en su comparecencia de ayer, martes 21 de julio para desgranar su gestión en esta legislatura “no incluyó compromisos concretos para reducir la brecha salarial que soporta el profesorado de Castilla y León, con diferencias que pueden alcanzar los 850 euros mensuales respecto a las comunidades autónomas con mejores retribuciones”.

El sindicato independiente exige la apertura de una negociación para la equiparación salarial, la eliminación inmediata de la incompatibilidad entre los sexenios y la Carrera Profesional Horizontal y la convocatoria urgente de las 1.000 plazas de acceso a cátedras incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2025.

También, reclama que la reducción de la burocracia deje de confundirse con la digitalización; trasladar trámites a STILUS o a otras aplicaciones no significa simplificar el trabajo docente.

“El 98 por ciento del profesorado considera que la burocracia es desproporcionada. La desburocratización solo será real cuando se traduzca en horas recuperadas para preparar las clases, atender al alumnado y trabajar con las familias”, afirma el sindicato.

CSIF exige, además, que la reducción del horario lectivo para el profesorado mayor de 55 años “se implante en el curso 2026-2027, sin pérdida salarial y con cupos suficientes para evitar una sobrecarga del resto de las plantillas”.

Ha rechazado “calendarios que retrasen durante años el cumplimiento del acuerdo de 22 de septiembre de 2025”.

En relación con la función tutorial, CSIF reclama “un reconocimiento económico y horario efectivo, así como una compensación específica para el profesorado que soporta la creciente carga de gestión de la Formación Profesional Dual”.

La organización sindical considera, igualmente, “insuficiente” que el Plan de Adaptación Climática anunciado por la Consejería “priorice inicialmente las aulas de cero a tres años”.

CSIF demanda “actuaciones urgentes y presupuestadas en todos los centros y etapas educativas, donde durante los episodios de calor se superan habitualmente las temperaturas máximas establecidas para los lugares de trabajo”.

La nueva Dirección General de Bienestar Educativo deberá afrontar “el aumento de las agresiones y faltas de respeto, considera CSIF, que recuerda que el 43% de los docentes ha sufrido algún episodio de ese tipo y el 97% considera ineficaces o insuficientes los protocolos actuales”, añaden desde el sindicato.

Por ello, se reclaman “protocolos ágiles, asistencia jurídica y psicológica de oficio y una campaña institucional de concienciación sobre esos comportamientos”.