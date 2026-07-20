La Universidad de Salamanca y el Gobierno de España crean la Cátedra Educación, Infancia y Juventud

De izquierda a derecha: la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado; y Sara Serrate, profesora y codirectora de la Cátedra Educación, Infancia y Juventud del Centro de Transferencia Socioeducativa Raquel J. Santos (Comunicación USAL)

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado Rodríguez, ha firmado un convenio con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para la creación de la Cátedra Educación, Infancia y Juventud del Centro de Transferencia Socioeducativa (CETES).

La nueva cátedra nace con el objetivo de convertir este espacio en un referente de investigación, formación y transferencia de conocimiento enfocado en el bienestar y el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Esta iniciativa se concibe desde un enfoque transversal, interdisciplinar e intersectorial buscando aportar respuestas basadas en la evidencia científica a los desafíos educativos y sociales que afectan a las realidades de la infancia y la juventud en la actualidad.

Durante el acto de firma, el rector destacó que la creación de la Cátedra Educación, Infancia y Juventud representa "una alianza de gran valor para la educación superior y para la sociedad", reafirmando el compromiso de la USAL como un servicio público enfocado en la mejora de la calidad de vida de los jóvenes.

“Para una institución con la historia y el compromiso social como el de la Universidad de Salamanca, el nacimiento de una cátedra de estas características supone continuar con el legado de los grandes maestros de la Escuela de Salamanca", indicó Corchado.

Y aseguró que "su puesta en marcha fortalecerá la investigación y la transferencia de conocimiento educativo orientado a mejorar las políticas de infancia y adolescencia, garantizando un enfoque basado en derechos”.

Además, resaltó la apuesta de este proyecto por la divulgación, la concienciación social y la sensibilización, “lo que favorecerá acercar el debate entre la comunidad universitaria y la ciudadanía para responder de manera coordinada a los retos normativos y sociales de la protección de la infancia y la juventud en nuestro país”

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que el propósito de la cátedra es "incorporar la perspectiva de la infancia a la formación de quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes cada día".

"Este convenio demuestra que defender la universidad pública es defender un espacio desde el que la sociedad puede pensar de forma crítica", ha afirmado Rego.

Finalmente, la profesora Sara Serrate, codirectora de la nueva cátedra junto a Jorge Martín Domínguez, subrayó la relevancia de este proyecto para el campo de las ciencias sociales en general y de las ciencias de la educación en particular, asegurando que “nace para poner en el centro de la acción académica y de las políticas públicas a la infancia y a la juventud”.

Acciones y compromisos estratégicos

Entre las principales acciones que desarrollará se encuentra la promoción del derecho a la educación escolar, social y familiar, así como la participación activa de los menores en la sociedad como respaldo a la agenda del Ministerio de Juventud e Infancia.

A través de este convenio, la USAL asume el compromiso de impulsar una investigación más aplicada a la vida real de los menores, potenciando la creación de entornos seguros y la erradicación de cualquier tipo de violencia, en consonancia con la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.

Por su parte, el Ministerio favorecerá la realización de prácticas académicas de los estudiantes universitarios, así como estancias de investigación para el personal docente vinculado a la Cátedra.

Entre las acciones se encuentra también el diseño de materiales y actividades de divulgación dirigidos tanto al público infantil y juvenil como a profesionales y familias.

Asimismo, la Cátedra se encargará de la organización de seminarios, talleres, cursos de especialización y eventos de concienciación, entre los que destaca la celebración anual del "Día de la Infancia en la Universidad de Salamanca".