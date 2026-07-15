El catedrático de la USAL Pedro Fernández Soto, nuevo vicepresidente de la Sociedad Española de Parasitología

El catedrático de Parasitología de la Universidad de Salamanca Pedro Fernández Soto Ibsal

El profesor Pedro Fernández Soto, catedrático de Parasitología de la Universidad de Salamanca e investigador del grupo Enfermedades Infecciosas y Tropicales del Ibsal, ha sido elegido nuevo vicepresidente de la Sociedad Española de Parasitología (Socepa).

El nombramiento se hizo oficial durante la asamblea de socios celebrada en el marco del XXIV Congreso de la sociedad, que reunió a expertos del sector en Salamanca del 7 al 10 de julio con la asistencia de 300 participantes.

Durante cuatro días, investigadores, docentes y profesionales debatieron sobre los retos actuales de la parasitología a través de un programa que incluyó conferencias plenarias, mesas redondas y talleres de trabajo.

Como novedad en esta edición, todas las contribuciones científicas se presentaron en formato de póster electrónico y fueron defendidas oralmente por sus autores, potenciando el intercambio directo de ideas y la discusión científica entre los asistentes.

Con la renovación de su junta directiva y la incorporación del profesor Pedro Fernández Soto a la vicepresidencia, Socepa cierra un congreso que consolida a Salamanca como un espacio privilegiado para la excelencia científica y el diálogo interdisciplinar.