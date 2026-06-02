Este es el primer examen de Lengua y Literatura que ha caído en la PAU 2026 de Castilla y León

Primer examen de la PAU 2026 en Castilla y León. Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

En la mañana de este martes, 2 de junio, los estudiantes de Castilla y León han comenzado con los exámenes de la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU 2026) en Castilla y León que se prolongará a los días 3 y 4 de junio.

Son alrededor de 11.500 estudiantes de la Comunidad los que a partir de hoy se enfrentan a unas pruebas que pasan por ser clave para su futuro académico.

Las sedes oficiales y tribunales están gestionados, de forma conjunta por la Consejería de Educación y las universidades públicas de la región como son la Universidad de Burgos, la de León, Salamanca y la Universidad de Valladolid.

A eso de las 9:00 horas, los alumnos se han tenido que enfrentar a la primera de las pruebas, la de Lengua y Literatura II en los diferentes campus de la Comunidad.

Los alumnos se han tenido que enfrentar a un comentario lingüístico de texto que llevaba el título de ‘Ultraprocesar el tiempo’ de José Luis Sastre de El País.

También a un segundo bloque titulado ‘Cuestiones de Lengua’ y a un comentario literario del texto con dos opciones.

La primera de ellas con un fragmento de Luces de Bohemia de Ramón María del Valle-Inclán. Y la segunda opción con un fragmento de El Camino de Miguel Delibes.

A continuación, les dejamos el examen al completo:

1. Examen de Lengua y Literatura PAU 2026.jpg

2. Examen de Lengua y Literatura PAU 2026.jpg

3. Examen de Lengua y Literatura PAU 2026.jpg

Es la primera de las pruebas a la que tienen que hacer frente los alumnos de la PAU 2026 en Castilla y León para conseguir la nota con el fin de estudiar la carrera de sus sueños.