Confirmado: la Universidad de León recibe el sí definitivo para su Grado en Medicina y ofertará 80 plazas el próximo curso

Era un sueño y, por fin, la Universidad de León lo ha cumplido. El Grado en Medicina es ya una realidad en la institución universitaria.

Todo después de que la Agencia para la Calidad del Sistemas Universitario de Castilla y León haya emitido, este viernes 29 de mayo, el informe definitivo y favorable para la implantación de la nueva titulación.

De esta forma, la Universidad de León culmina con éxito el proceso de implantación de esta nueva titulación, largamente demandada tanto en el ámbito universitario como por la sociedad leonesa, dando un paso histórico en su trayectoria académica.

El informe favorable permite a la institución ofertar las 80 plazas previstas para el grado en Medicina de cara al próximo curso académico 2026-2027, dentro del proceso oficial de preinscripción que se abrirá el próximo 3 de junio.

Con ello, la ULE incorpora a su oferta académica una titulación estratégica que refuerza de manera significativa su posicionamiento en el ámbito biosanitario y consolida su papel dentro del sistema universitario de Castilla y León.

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha destacado que este hito supone “un paso histórico para la Universidad de León y para el conjunto de la sociedad”, recordando que la obtención del informe definitivo favorable “es el resultado de años de trabajo, planificación y compromiso institucional para hacer realidad un proyecto estratégico de primer nivel”.

La implantación del Grado en Medicina supone la culminación de un proceso de trabajo sostenido en el tiempo, en el que la Universidad de León ha venido desarrollando la memoria académica de la titulación con un enfoque basado en la planificación, la coordinación y la adecuación de recursos docentes, investigadores y asistenciales.

Un diseño académico orientado a garantizar una formación de calidad, alineada con los estándares exigidos para una titulación de estas características y con las necesidades del sistema sanitario del futuro. “La Universidad ha abordado este reto con el rigor que merece esta titulación y así lo avala este informe favorable”, destacó González.

Asimismo, la rectora ha recordado que la implantación de Medicina “refuerza la capacidad de la Universidad de León para generar conocimiento, atraer talento y contribuir de manera decisiva al fortalecimiento del sistema universitario y sanitario de Castilla y León”, agradeciendo el trabajo conjunto de la comunidad universitaria y de las instituciones implicadas en el proceso de implantación de la nueva titulación.

Los primeros estudiantes de Medicina cursarán sus estudios en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde se están desarrollando los trabajos de adecuación para acoger esta nueva titulación, que contempla además la construcción de un Laboratorio de Anatomía. Será en cuarto, cuando se trasladen al futuro edificio que albergará la Facultad de Medicina.