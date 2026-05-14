La hora de la verdad: Garcés y Camarero buscan ser la primera rectora en la historia de la Universidad de Valladolid

Carmen Camarero a la izquierda y Pilar Garcés, a la derecha, ejerciendo su derecho al voto. Fotografías cedidas a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Carmen Camarero y Pilar Garcés se van a medir, este jueves 14 de mayo, en la segunda vuelta de las elecciones al rectorado de la Universidad de Valladolid. El objetivo que ambas persiguen pasa por convertirse en la primera rectora en la historia de la institución universitaria.

El martes, 28 de abril, se celebró la primera vuelta de las elecciones en la que Camarero fue la que más votos recibió, con el 35,56%. Pilar Garcés consiguió el 34,57% mientras que Carlos Alberola logró el 29,87% y no pudo pasar a la segunda vuelta.

Ninguno de los candidatos consiguió la mayoría en esa primera ronda que marca el artículo 54 de los estatutos de la universidad, por lo que las dos candidatas necesitan la mayoría para convertirse en rectora en la votación de este jueves. La proclamación definitiva será el próximo 20 de mayo.

Un total de 27.540 miembros de la comunidad universitaria estaban llamados a votar en la primera vuelta y los resultados provisionales, en esta segunda, están previstos que se conozcan a partir de las 21:30 horas.

Carmen Camarero: “Es un día histórico”

A las 10:30 horas de esta mañana, en la Facultad de Económicas, ha votado Carmen Camarero asegurando que “hoy es un día histórico” en el que se “va a conocer quién es la nueva rectora de la Universidad de Valladolid los próximos seis años”.

“He trabajado con una gran ilusión para preparar un proyecto sólido con medidas y propuestas que están basadas en la escucha activa de toda la comunidad universitaria. Ahora, lo que esperamos es generar esa misma ilusión en toda la comunidad”, ha añadido.

Camarero ha apuntado que “sea cual sea el resultado seguirá siendo la misma docente investigadora al servicio de la Universidad de Valladolid”.

Pilar Garcés: “Tenemos buenas sensaciones”

“Hoy ya sí que sí va a ser histórico porque una mujer va a estar al frente de la Universidad de Valladolid. Tenemos buenas sensaciones. Hemos hablado con los tres pilares de la universidad e intentado convencerles de la solidez de nuestro programa y equipo”, ha afirmado Pilar Garcés.

Ella ha votado a las 11:00 horas en la Facultad de Económicas y se ha mostrado “muy tranquila” de cara a los resultados que se conocerán esta noche.

“Esta UVa a cuatro con un equipo dialogante y ágil va a decidir. Hemos hecho las cosas bien con un equipo fantástico. Queremos lo mejor para la institución y para la Universidad de Valladolid”, ha explicado Garcés.