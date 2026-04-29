Una mujer será, por primera vez en la historia, la rectora de la Universidad de Valladolid

Carmen Camarero a la izquierda y Pilar Garcés a la derecha. Fotografía: Miriam Chacón / ICAL.

Por primera vez en la historia la Universidad de Valladolid va a tener una mujer rectora que será o Carmen Camarero, catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados, o Pilar Garcés, catedrática de Filología Inglesa.

Camarero obtuvo el respaldo del 35,56 de los votos, mientras que Garcés consiguió el 34,57%, con lo que se van a jugar el cargo en una segunda vuelta de los comicios que va a tener lugar el próximo 14 de mayo.

Carlos Alberola, catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones se queda fuera de esta segunda vuelta tras conseguir el 29,87% de los apoyos.

Los resultados definitivos, tanto de lo que tiene que ver con la elección a rector, como del claustro, está prevista para el 5 de mayo, cuando concluya el plazo de revisión y, en su caso, las reclamaciones ante la Junta Electoral.

Resultados de noche

Los datos se anunciaron pasadas las 23 horas por la secretaria general de la Universidad de Valladolid, que es también la presidenta de la Junta Electoral, Helena Villarejo.

Informó de que las votaciones se habían producido “sin ningún tipo de incidencia” y “con rigor y normalidad” y matizó que estos datos “son provisionales” a la espera de “contabilizar algunos votos por registro que no llegaron a tiempo pero que no modificarán los resultados finales”.

También informó del dato de participación que ha sido similar a los de 2022, con un 21%, en una jornada en la que estaban llamados a las urnas un total de 27.540 miembros de la comunidad universitaria.

Por secciones, la participación ha sido del 82,3% entre el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS). Del 54,8 entre el Personal Docente e Investigador (PDI). Y del 13% entre los estudiantes.

Ninguno de los tres candidatos logró el apoyo proporcional de más de la mitad de los votos que le hubieran convertido en rector en la misma noche de este martes, 28 de abril, por lo que habrá segunda vuelta que tendrá lugar el 14 de mayo.

A ella concurren dos mujeres por lo que la Universidad de Valladolid tendrá, los próximos seis años, una rectora mujer.

Valoraciones

Carmen Camarero, la vencedora de esta primera vuelta ha afirmado, tras conocerse los resultados, que la comunidad educativa “ha dado un ejemplo de proceso democrático y universitario”.

Además, tendió la mano a Garcés para “seguir trabajando juntas y colaborar” ya que “ambas quieren lo mejor para la Universidad de Valladolid”.

Además, agradeció el respaldo del personal técnico y de los universitarios que “son la razón principal de la UVa” y también del personal docente e investigador.

Pilar Garcés, la segunda de las candidatas con más votos, afirmó que el resultado ha sido “muy ajustado para todos” lo que hace entender que “la comunidad universitaria está tratando de decidir qué modelo de universidad quiere”.

“Ha sido una experiencia muy enriquecedora ser candidata y poder competir con dos personas con estas cualidades. Los tres hemos obtenido muchos votos lo que quiere decir que en la UVa hay calidad y se puede elegir entre personas que pueden llevar a avanzar a la universidad”, ha añadido Garcés.

Carlos Alberola, que se queda fuera de la segunda vuelta, ha agradecido el trabajo de su equipo y candidatura considerándola “bastante sólida” pero con unos “resultados no esperados”.

Aceptó dichos resultados y dio la enhorabuena a Carmen Camarero y Pilar Garcés.