Carmen Camarero, candidata a rectora de la UVa: “El estudiante es el corazón. Hay que apostar por su empleabilidad”

“Tenemos que compartir el sentimiento UVa. Esta es nuestra casa y estamos orgullosos de estudiar y trabajar aquí”, asegura Carmen Camarero en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La alicantina de nacimiento tiene 54 años y llegó a la ciudad del Pisuerga cuando solo tenía cinco. Amante de la lectura, de viajar, de ir al gimnasio y también del Real Valladolid.

Es catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados y recuerda su trayectoria como docente, investigadora y gestora, incluyendo su etapa como directora de la Escuela de Doctorado.

En esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León cuenta las bases de su programa y su proyecto con el fin de ser, el próximo 28 de abril, la nueva rectora de la Universidad de Valladolid.

P.- ¿Quién es Carmen Camarero? ¿Cómo se define?

R.- Como una persona comprometida. Cuando hago algo me comprometo al máximo ya sea tras la decisión de presentarme como candidata a rectora o en cualquier aspecto. También soy cercana y accesible.

P.- Cuándo era pequeña, ¿qué quería ser de mayor?

R.- Profesora. En mi caso, me surgió la posibilidad de la investigación y me encanta mi trabajo. Es muy enriquecedor. Tienes la posibilidad de asistir a congresos, conocer a otros compañeros y eso da una gran satisfacción cuando obtienes resultados. Creo que a los docentes universitarios no se nos debe olvidar la parte de investigación.

P.- ¿Cuándo se decide a presentarse para aspirar a ser rectora de la Universidad de Valladolid?

R.- Fue una decisión que tomé a finales de diciembre de 2025. Animada por compañeros que me decían que tenía el perfil adecuado y que era el momento. Tengo una carrera consolidada y puedo tener otro compromiso con la Universidad de Valladolid, de cara a los próximos seis años de mandato. Cuento con una buena edad, energía e ilusión para afrontar la gestión con todo lo que implica en lo que tiene que ver a la responsabilidad. Somos una institución con 800 años de historia. Da vértigo y se necesita mucho compromiso y responsabilidad para asumir el cargo, pero estoy preparada.

P.- ¿Por qué lo hace?

R.- Por ese impulso que me han dado mis compañeros y porque pienso que hay que preocuparse por la universidad y también ocuparse de ella. Y digo ocuparse más allá de la tarea diaria como profesora. Su gestión tiene que ser parte de esa ocupación. Ahora tengo capacidad y conocimiento suficientes para asumir el reto.

P.- ¿Cómo definiría a su equipo?

R.- Está preparado y tiene aptitudes y conocimiento para la tarea a desempeñar. Para definirnos, no hemos mirado a nuestro currículum, sino que nos hemos preguntado lo que cada uno aporta a este proyecto.

Carmen Camarero atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- Es catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados y fue directora de la Escuela de Doctorado. Experiencia tiene.

R.- El conocimiento en gestión empieza porque yo soy licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. Se presupone que tengo ese conocimiento en lo que a la gestión se refiere. En lo que tiene que ver con la gestión universitaria he coordinado un grado, un máster y dirigido proyectos de investigación. He sido directora de la Escuela de Doctorado. Conozco la gestión y el liderazgo desde diferentes perspectivas.

P.- En su puesta de largo, puso el foco en el contacto directo con estudiantes y doctorandos como motor de su proyecto. ¿Por qué?

R.- Para mí los estudiantes y los doctorandos son el corazón de la universidad. En el caso de los estudiantes hay que tener claro que tenemos que darles todas las herramientas necesarias para su empleabilidad. Para los doctorandos y empleados doctorales hay que garantizarles su futuro laboral. Dedican unos años muy importantes de su vida a comenzar la carrera investigadora y debemos garantizar su futuro académico. Estamos en un momento de relevo generacional. Necesitamos gente joven y que se renueven las plantillas.En resumen, el estudiante es el corazón. Hay que apostar por su empleabilidad.

P.- ¿Los estudiantes son la Universidad de Valladolid?

R.- Son una parte fundamental. El corazón, pero hay más órganos. Al final somos tres colectivos básicos: estudiantes, personal docente investigador y el personal técnico, de gestión, y de administración y servicios y hay que atender a los tres.

P.- ¿Cómo surge la idea de las ocho ces?

R.- Queríamos contar con ocho propósitos como modelo de universidad que nosotros queremos construir. Ayuda que el lema es ‘Crear y Cuidar’ que son las dos iniciales de mi nombre y apellido, Carmen Camarero.

P.- Hábleme un poco de ellas.

R.- Queremos crear una universidad que dialoga. Encontrar mecanismos para hacer partícipes a los colectivos de la universidad en las acciones a emprender. También buscamos caminar hacia la excelencia en todo. Docencia, investigación y gestión.

P.- También mirando a la plantilla.

R.- Queremos consolidar la plantilla, tanto para el personal docente investigador y el personal técnico, de gestión, y de administración y servicios. Sobre todo, en el momento del relevo generacional. Una plantilla asentada y equilibrada es importante.

P.- En esas ocho ces, también se centra en construir una universidad dinámica.

R.- Queremos construir una universidad que sea ágil y dinámica en la toma de decisiones. Encontrar formas, cumpliendo la Ley, para que esos procedimientos sean más ágiles, rápidos y fáciles para el usuario. La burocracia, a veces te ralentiza. No hay plataformas de gestión de gastos de proyectos o de ventanilla única que harían todo más fácil para investigadores y personal de la Universidad de Valladolid.

P.- Alguna pincelada más de esas ocho ces.

R.- Queremos apostar por la cooperación para tender puentes a nivel internacional. Crear redes y fortalecer las que hay que son importantes para estudiantes e investigadores y mirando a la sociedad y a empresas e instituciones. Ser una universidad abierta y que coopera. También crecer en infraestructuras en las que tenemos deficiencias en edificios, con mejoras y reformas. También crear instalaciones nuevas para el nuevo grado de Farmacia en Valladolid y de Biotecnología en Palencia.

P.- También se centra en su programa en el bienestar físico y psicológico. Algo muy importante para la comunidad universitaria.

R.- Así es. Queremos cuidar la convivencia y el bienestar tanto físico como psicológico para toda la comunidad. Cuidar a las personas y ofrecerles servicios para ello. Tenemos que compartir el sentimiento UVa. Esta es nuestra casa y estamos orgullosos de estudiar y trabajar aquí.

Imagen de Carmen Camarero.

P.- ¿Qué haría en lo que tiene que ver con la plantilla de profesores si llega a ser rectora?

R.- Tenemos que buscar más equilibrio y estabilidad. Equilibrio porque hay áreas más necesitadas a la hora de que entre nuevo profesorado.

P.- ¿Y con los estudiantes?

R.- Con los estudiantes nos encontramos ante la situación de que la pirámide poblacional marca que lleguen menos estudiantes. La Universidad de Valladolid tiene que ser muy atractiva para atraer el talento joven. Desde la universidad les ofrecemos no solo grados sino información adicional y microcredenciales que complementen los grados y que están bien reconocidos.

P.- ¿Cómo ve los campus de Palencia, Soria y Segovia? ¿Piensa en alguna actuación?

R.- Tenemos que hacer más atractivos los campus de Palencia, Soria y Palencia. Hay mucha oferta diferencial en los tres. Debemos de visibilizar más las infraestructuras con las que contamos y crear las que se necesitan para que sean más atractivos y atraer a gente, por ejemplo, de Madrid.

P.-¿Piensa en alguna actuación para estos tres campus?

R.- El problema de la vivienda es importante y valoraremos la creación de residencias universitarias. Es una necesidad que tenemos que afrontar.

P.- ¿Cree que es necesario crear nuevos grados?

R.- A corto plazo vamos a implantar, este año, el grado de Farmacia en Valladolid y el de Biotecnología en Palencia. Queremos trabajar en los recursos que tienen que ver con las infraestructuras para ofrecer calidad. Lo más importante es que estos dos se empiecen a impartir con garantías y calidad y luego iremos viendo, durante los seis años de mandato.

P.- ¿Apuesta también por la internacionalización? ¿Aumentaría o reforzaría el programa Erasmus?

R.- El programa Erasmus es fuerte en la Universidad de Valladolid. Hay que pensar en los alumnos y reforzar las ayudas, siempre y cuando contemos con un presupuesto suficiente. Valoramos esa posibilidad.

P.- Apuesta por el diálogo y el acuerdo.

R.- Esto siempre es esencial. Estamos decidiendo cosas que afectan a muchas personas. Tiene que ser parte de nuestra cultura de gobierno. Desde cualquier vicerrectorado estamos dispuestos a hablar, escuchar y a llegar a acuerdos y consensos. Tenemos que buscar foros de debate en investigación, en el que se mezclen investigadores de diferentes edades para ser más fuertes como universidad. Vengo a construir. No soy una vuelta al pasado. Construir sobre las bases que hay y con un proyecto nuevo a seis años.

P.- El presupuesto que maneja la Universidad de Valladolid es grande, ¿A cuánto asciende? Con él se pueden hacer grandes cosas

R.- Asciende a 260 millones. Es poco porque, al final, el 70% va para el personal. Hay 40 millones dedicados a investigación. Hay que saber gestionar ese dinero que es del que disponemos. Desde la Junta de Castilla y León contamos con un compromiso para una dotación plurianual para infraestructuras, dedicadas a ciencias de la salud. Es un dinero con el que contamos. La Junta está comprometida y es una partida muy importante para esas infraestructuras de los nuevos grados.

P.- ¿Qué es lo primero que haría si llega a ser rectora de la Universidad de Valladolid?

R.- Lo primero, de cara al curso que viene, sería trabajar en conseguir no tener problemas de profesorado cuando arranquemos. Ha habido problemas con la LOSU que nos ha llevado a ralentizar mucho la contratación con el inicio del curso. Después, reforzaría el resto de las unidades de la Universidad de Valladolid. Son problemas esenciales y creo que es en lo que debemos de trabajar.

P.- ¿Qué se ha hecho mal bajo el mandato de Antonio Largo?

R.- No soy crítica con Antonio Largo. Ha sido un gobierno que se ha enfrentado al coronavirus y a la LOSU con mucha valentía. El Covid se gestionó muy bien y la adaptación a la LOSU creo que también. Ha ofrecido un Gobierno valiente. Pienso que Antonio Largo es una persona muy cercana que ha dejado una impronta en la Universidad de Valladolid y una forma de liderar por la que debemos de apostar cuando lleguemos a ser rector o rectora.

P.- ¿Cuál va a ser su medida estrella?

R.- No existe una medida estrella. Es un programa con muchas acciones. Una medida no soluciona nada. No queremos eso. Es una suma de actuaciones que afectan a muchas áreas. Queremos crear un Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Bienestar y Deporte nuevo. Además, abordar acciones en temas de responsabilidad social, sostenibilidad y acciones de bienestar vinculadas al deporte. Queremos reformar infraestructuras como la del Ruiz Hernández o instalaciones deportivas y apostar por acciones vinculadas a la psicología, al bienestar y a la nutrición.

P.- ¿Cómo ve el futuro de la Universidad de Valladolid?

R.- De forma muy optimista. Es una institución con 800 años de vida. Viva, generalista y que sigue ofreciendo formación. Es plural y cuenta con equipos investigadores fuertes que tienen un gran prestigio a nivel profesional. Esto nos hace fuertes. Estamos atrayendo a gente joven y muy cualificada.

P.- Objetivo y deseo mirando al futuro que se marca.

R.- Quiero ganar. Con ilusión y con un proyecto que ilusione.