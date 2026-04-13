Es oficial: los estudiantes matriculados en el año 26/27 tendrán ayudas que pueden superar los 4.500 euros

Quedan aún unos meses para finalizar el curso 25/26, pero el próximo año académico ya se sitúa entre los objetivos a afrontar a corto plazo. Por ello, desde el Gobierno se ha comenzado a trabajar en el diseño de las nuevas y la renovación de las distintas líneas de ayudas para estudiantes.

En este contexto, lo que ya se sabe es que aquellos estudiantes universitarios, de Formación Profesional (FP), Bachillerato y otros estudios de la enseñanza no obligatoria matriculados en el curso 26/27 podrán beneficiarse de una beca que puede superar los 4.500 euros.

En Castilla y León, hay más de 150.000 alumnos de FP, Bachillerato y universitarios, según los datos del Observatorio de CaixaBank Dualiza correspondientes al año 23/24, que podrían verse beneficiados por esta ayuda.

En cualquier caso, el Gobierno lo que pretende con esta ayuda para estudiantes de FP, Bachillerato y otros estudios no obligatorios es que la falta de recursos económicos no sea un impedimento para seguir formándose una vez terminan la etapa obligatoria.

A estas becas podrán acceder estudiantes universitarios, de Bachillerato, FP de grado Básico, Medio y Superior, además de aquellos que cursen enseñanzas artísticas profesionales, de idiomas en Escuelas Oficiales, deportivas y estudios religiosos superiores.

Beca variable

En función del umbral, que se divide en tres tramos, de la renta familiar y su situación personal, el alumno optará a unas cuantías u otras.

Umbrales de renta familiar para acceder a las becas MEC del Ministerio de Educación Gobierno de España

Las becas están divididas en cuantías fijas y una variable. Esta última dependerá del sobrante que quede tras repartir las cuantías fijas sobre un presupuesto total de 2.559 millones de euros.

De esta manera, las cantidades a percibir son las siguientes:

- Una cuantía fija de 1.700 euros ligada a la renta familiar. A estas optarán únicamente los estudiantes que estén dentro del umbral 1.

- Una cuantía fija de 2.700 euros que se otorgará a aquellos estudiantes que necesiten cambiar su residencia durante el curso escolar.

- Una cuantía fija ligada a la excelencia académica, que irá de los 50 a los 125 euros.

A partir de aquí, hay una beca básica de 300 euros, 350 en el caso de FP de Grado Básico, para los estudiantes no universitarios.

En el caso de los estudiantes universitarios, estos accederán a una beca de matrícula que cubrirá el precio público oficial de los créditos en los que el solicitante se haya inscrito por primera vez.

Repartidos todos estos montantes, habrá una cuantía variable, en el caso de existir sobrante, que se repartirá siempre con un importe mínimo de 60 euros y en función de la renta familiar y el rendimiento académico.

De esta manera, en términos prácticos, un estudiante que esté por debajo del umbral 1 puede recibir las cuantías fijadas ligadas a la renta (1.700 euros), a la residencia (2.700), a la excelencia académica (50-125), más la de matrícula para los universitarios y la variable si la hubiera. En este contexto, superaría los 4.500 euros de ayuda.

Becas MEC a percibir por los estudiantes en función del umbral al que pertenezcan Gobierno de España

El plazo permanece abierto desde el pasado 7 de abril y la fecha límite para presentar las solicitudes de los interesados es el 18 de mayo de 2026 a las 15:00 horas. Todo el proceso puede realizarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.