Confirmado por la Junta: ya hay fecha de los exámenes para obtener el graduado de la ESO para mayores de 18 años

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha convocado oficialmente las pruebas libres destinadas a la obtención directa del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el año 2026.

Esta convocatoria anual, dirigida específicamente a personas mayores de 18 años o que cumplan dicha edad a lo largo del presente año, establece dos oportunidades para concurrir a los exámenes.

La primera sesión se celebrará el próximo 27 de mayo, mientras que la segunda convocatoria queda fijada para el 11 de noviembre.

Los exámenes se desarrollarán de forma presencial en un Centro de Educación de Personas Adultas por cada provincia de la Comunidad, además de en la localidad de Ponferrada.

Los ciudadanos interesados en participar en la convocatoria de mayo podrán presentar su solicitud y la documentación pertinente entre el 8 y el 20 de abril.

Por su parte, el plazo de inscripción para la convocatoria de noviembre se abrirá el 28 de septiembre y permanecerá activo hasta el 9 de octubre.

La normativa permite presentar una solicitud por cada convocatoria, facilitando así que los aspirantes puedan organizar su preparación con flexibilidad a lo largo del calendario académico.

Las pruebas están estructuradas en tres grandes ámbitos de conocimiento que integran las enseñanzas para adultos. El primero es el ámbito Científico-tecnológico, seguido del ámbito Social y, finalmente, el ámbito de Comunicación.

Este último bloque es el más extenso, ya que consta de dos ejercicios diferenciados: uno centrado en Lengua Castellana y Literatura, y otro de Lengua Extranjera, donde el alumno podrá optar entre Inglés o Francés.

Todas las pruebas se realizarán en una única jornada de trabajo que se dividirá en sesiones de mañana y tarde, siendo los exámenes idénticos para todos los centros examinadores de la región.

Para facilitar el estudio y la superación de estos exámenes, la Administración regional ha puesto a disposición de los candidatos una serie de recursos en la sección de Aprendizaje a lo largo de la vida del Portal de Educación.

En este espacio digital, los aspirantes pueden consultar no solo los detalles técnicos de la convocatoria, sino también modelos de exámenes de años anteriores y materiales didácticos de apoyo diseñados para reforzar la preparación en cada una de las materias evaluadas.