Confirmado por el Ayuntamiento de León: 80.000 € en ayudas para universitarios y estudiantes de grado

80.000 euros. Esa es la partida que el Ayuntamiento de León ha aprobado para ayudas al estudio para alumnos de enseñanzas, tanto universitarias como oficiales de grado en la Universidad de León y también para ciclos formativos de grado superior en centros de León.

La prestación se puede solicitar a partir de este miércoles, 25 de enero, y durante un mes tras ser publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Esta ayuda tiene como objeto el apoyo mediante la creación, puesta en marcha y ampliación de líneas de ayudas para fomentar el acceso y continuidad de los estudios superiores a aquellos estudiantes que estén en condiciones de cursarlos.

Todo, mediante la concesión de ayudas al estudio a través del pago de los derechos de matrícula para garantizar, dentro de las posibilidades presupuestarias del Consistorio leonés, la igualdad de oportunidades y la continuidad en la calidad en el rendimiento académico.

El Ayuntamiento busca propiciar la integración de los sectores desfavorecidos de población a través del acceso a actividades formativas regladas, favorecer la permanencia de la juventud en los centros educativos leoneses desde la igualdad, fomentando su continuidad formativa y fomentar la excelencia en la formación y el estudio como una forma de inversión para el futuro de la ciudad.

Una de las líneas está dotada con 50.000 euros destinados a la ayuda a los estudios universitarios mientras que, los otros 30.000 euros, se destinan a la ayuda al estudio del alumnado matriculado en ciclos formativos de grado superior en centros de la ciudad de León.

La convocatoria

La convocatoria establece tres modalidades de ayuda. Una primera, la bonificación de la tasa por matrícula de enseñanzas universitarias, podrá comprender hasta el 100 % del importe del precio público abonado en concepto de tasa de matrícula del curso 2025/2026

Una segunda, ayuda básica para estudios de ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional (en el caso de cursar en 2025/2026 un ciclo formativo de Grado Superior de Formación Profesional, una ayuda básica y fija de 300 euros para la adquisición de libros o material técnico adecuado a los estudios) y una tercera línea de ayuda ligada a la excelencia en el rendimiento académico: una cuantía fija de entre 50 y 125 euros con la siguiente distribución, en función de la nota media de la persona solicitante en los últimos estudios cursados en el curso 2024/2025 (entre 8 y 8,49 puntos, 50 €; entre 8,50 y 8,99 puntos, 75 €; entre 9 y 9,49 puntos, 100 € y, a partir de 9,49 puntos; 125 €).

Las bases establecen distintos criterios para la obtención de las ayudas, desde la obligatoriedad del empadronamiento en la ciudad a otras como el número de miembros de la unidad familiar en relación con el criterio de renta, estableciéndose umbrales de renta máximos.