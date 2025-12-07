Jóvenes investigadores de nueve universidades europeas se citan en la ULE para impulsar su carrera científica

Los jóvenes investigadores de universidades europeas que han llegado a la ULE Fotografía: Universidad de León.

La Universidad de León (ULE) se ha convertido en el punto de encuentro para jóvenes investigadores europeos con la celebración del 'PhD Journey 2025', una iniciativa clave de la alianza EURECA-PRO destinada a fortalecer la comunidad doctoral y potenciar las habilidades transversales de sus futuros doctores.

El evento, liderado por el equipo local de EURECA-PRO, ha contado con la coordinación técnica de Beatriz Álvarez y de la coordinadora en la Universidad de León de la Escuela de Doctorado (Doctoral School) de EURECA-PRO, Beatriz Jiménez.

Durante estas jornadas, 13 estudiantes de doctorado procedentes de universidades que conforman el consorcio (Austria, Alemania, Polonia, Rumanía, Francia) se han dado cita en León para compartir experiencias y avanzar en su formación investigadora.

Formación transversal

El programa de la semana ha estado diseñado para ir más allá de la investigación académica tradicional, poniendo el foco en el networking y el desarrollo de competencias clave para el investigador del siglo XXI.

Los participantes han asistido a workshops impartidos por investigadores locales de la Universidad de León, fomentando así el intercambio de conocimientos y la creación de sinergias entre los distintos grupos de investigación de la alianza.

Cada participante contó con la tutorización de un investigador de la ULE para asesorarle y ayudarle en su futura tesis o trabajo de investigación.

En total, 12 grupos de investigación participaron en este intercambio de conocimiento y acogieron a estudiantes de doctorado: HeQoL, FISBIO, INVESTER, GIEF, EDUTOOLS, GIDE, INGEMACHINES, Q-GEO, MODCELL, IQUIMAB, INMATECO y DTSS

Abarcan una amplia variedad de disciplinas como Economía, Educación, Salud, Biología, Ingenierías, Derecho o Geología y muestra el gran interés de los investigadores locales por participar en este tipo de iniciativas que permiten la internacionalización de sus redes de contactos e investigaciones.

Ciencia abierta

Durante la semana del 'Phd Journey 2025', se organizaron varios workshops impartidos por personal docente e investigador de la Universidad de León y en colaboración con la Escuela de Formación, en el marco de la oferta de formación transversal destinada a jóvenes investigadores.

Los doctorandos han participado en talleres prácticos sobre impacto en comunicaciones científicas, Open Science y sobre el uso de la Inteligencia Artificial aplicada a la investigación, una herramienta cada vez más indispensable en el ámbito científico.

Asimismo, se ha puesto un especial énfasis en la divulgación científica con un taller de podcast realizado en las instalaciones de la Radio Universitaria de León, donde los estudiantes han aprendido nuevas formas de comunicar sus avances a la sociedad y reflexionar sobre el papel del estudiante de doctorado, las dificultades y beneficios de su camino investigador.

La selección de los temas responde a las tendencias actuales en la capacitación investigadora, orientadas a mejorar las competencias digitales, comunicativas y éticas en investigación, consideradas esenciales en el contexto científico actual.

Como actividad complementaria para favorecer la inmersión cultural y el conocimiento del entorno local, se organizó una visita a la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal (EIAF) de la Universidad de León, donde los participantes realizaron talleres y experiencias prácticas centradas en el recorrido "del campo a la mesa".

La jornada permitió conocer de primera mano los sistemas de producción, la innovación y las técnicas de manejo sostenible que caracterizan al sector agrario leonés. Además de su valor formativo, la actividad acercó a los asistentes a la cultura rural y gastronómica de la provincia, reforzando la conexión entre investigación, territorio y sociedad.