Ayudas de hasta 225 euros por alumno para comprar portátiles y tabletas en Castilla y León: estos son los plazos

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recoge esta mañana la nueva convocatoria de la Consejería de Educación para adquirir portátiles, tabletas convertibles y Chromebook con una finalidad educativa.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 300.000 euros y establece como beneficiarios a los progenitores o al tutor legal de los estudiantes que cursen Educación Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional básica o de grado medio y Educación Especial.

Cabe recordar que en la convocatoria del pasado curso escolar 2024-2025, un total de 2.118 alumnos recibieron esta subvención.

Cuantías

Las cuantías de las ayudas van a oscilar entre los 75 y los 225 euros y se continúa prestando especial atención a los colectivos que puedan necesitar más apoyo económico, para lo que se prevén coeficientes correctores de la renta.

Serán aplicables a familias numerosas, las que tengan algún miembro con algún tipo de discapacidad y las víctimas de violencia de género o actos terroristas.

De este modo, se les aplicará con carácter general un coeficiente corrector del 1,25 -que se ampliará al 1,30 si el alumno asiste a un centro educativo ubicado en un núcleo con población inferior a 10.000 habitantes-.

Plazos

Finalmente, el dispositivo debe haberse adquirido en el periodo comprendido entre el 21 de diciembre de 2024 y la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el 16 de diciembre de 2025.

Además, es obligatorio formalizar la solicitud conforme al modelo que se encuentra en la sede de la Administración electrónica o en el Portal de Educación y deberá adjuntarse la factura que justifique la compra del dispositivo digital.

Una vez realizado este proceso, se podrá registrar la solicitud de forma telemática o en el centro en el que esté matriculado el alumno este curso.