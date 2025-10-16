Ya hay fecha para los exámenes de la EBAU en Castilla y León

Los estudiantes de Segundo de Bachillerato de Castilla y León ya conocen cuándo tendrán que presentarse este curso académico 2025-2026 a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), conocida anteriormente como Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU).

La Comisión Organizadora, formada por representantes de la Consejería de Educación y de las universidades de Valladolid, León, Salamanca y Burgos, ha acordado que la primera convocatoria tenga lugar los días 2, 3 y 4 de junio de 2026.

Por otro lado, la convocatoria extraordinaria será el 30 de junio y el 1 y 2 de julio del próximo año. Todos los detalles están ya disponibles en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León.

Asimismo, la Consejería de Educación ha confirmado que las matrices, los modelos de examen y los criterios de evaluación y calificación se mantendrán con respecto a los que se indicaron en la PAU del pasado curso.

De la misma forma, aquellos estudiantes que requieran de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) tendrán más tiempo para la realización de cada ejercicio durante los exámenes.

Por otro lado, los alumnos diagnosticados con dislexia y/o disortografía o alguna otra discapacidad similar contarán con una adecuación de los criterios de corrección generales.