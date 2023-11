CSIF exige un aumento de 290 millones en el presupuesto de Educación para reforzar las plantillas y mejorar las infraestructuras

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León ha instado a la Junta a incrementar el presupuesto de Educación en 290 millones de euros. Esto supondría incrementar hasta el 5% del PIB que supondría pasar de los 2.615 millones de euros hasta los 2.905 millones para el 2024.

Así lo ha explicado la presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, y el secretario de negociación del sector de Educación, Mariano González. Una cantidad "realista" que supone un "primer paso" para llegar al objetivo que se han marcado del 7% del PIB.

Un incremento que tildan de "necesario y perfectamente asumible" por el Ejecutivo autonómico con el que pretenden "dar solución a la necesidad de plantilla estable y suficiente". Además de la mejora de las infraestructuras de los centros docentes.

En este sentido, han presentado en rueda de prensa los resultados sobre el estado de los centros escolares en el que han participado 700 docentes de las nueve provincias. Han concluido con que dos tercios de los profesores califican de manera "negativa e insuficiente" la actualización y mantenimiento de los equipos y el acceso a internet.

Algunas de las respuestas que han obtenido han sido significativas. Por ejemplo, el 30,86% cree que el edificio no está en las condiciones adecuadas en infraestructuras y mantenimiento para la tarea educativa; el 35,14% considera que las aulas no tienen el suficiente espacio; el 35,43% cree que las aulas no están bien dotadas de equipamiento o el 62% -o lo que es lo mismo, 6 de cada 10 docentes- afirma que no hay una correcta actualización y mantenimiento de los equipos y del acceso a internet.

Uno de los aspectos en los que más han incidido es en la escuela rural. Los docentes advierten de que "se está muriendo" y los presupuestos son "insuficientes". También destacan la falta de profesional administrativo o de consejeros, entre otros.

A nivel de provincias la que más destaca "muy por encima del resto" es León, quienes se encuentran en "peor estado y con mayor necesidad de mejorar el equipamiento". A esta le sigue Valladolid, Salamanca, Ávila, Burgos, Segovia, Zamora y Palencia. Y en relación con el nivel educativo, donde peor están es en Secundaria y Formación Profesional.

Desde CSIF han manifestado la importancia de que haya menos alumnos por cada clase y marcan la cifra ideal en unos 12-15 por aula. En este sentido, y para poder cumplir este objetivo, ejercerán presión sobre los distintos grupos parlamentarios con el objetivo de que escuchen sus propuestas y pongan solución al problema que hay en las aulas.

"Las clases de 120 alumnos son antipedagógicas"

CSIF se ha pronunciado sobre la posibilida de eliminar los turnos de tarde en la Universidad de Valladolid y crear clases de 120 alumnos. Un hecho que tildan de "antipedagógico".

"No puede ser pasar a ratios enormes", matizan y es que, pese a que "el rector ya mostró su desacuerdo", desde la central sindical lamentan que esta acción se lleva a cabo. Una iniciativa "precipitada" cuya solución es una "mayor carga presupuestaria".

Sigue los temas que te interesan