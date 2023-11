Solo el 15,3% de la juventud de Castilla y León está emancipada: “La situación es alarmante”

Los jóvenes de Castilla y León se van de casa cuando terminan sus estudios, no hay una edad exacta, pero no se pueden volar de su hogar hasta que no finalizan su preparación. Ahora bien, estos En estos momentos, es el 15,3% de los jóvenes, hasta 30 años, los que se encuentran emancipados. Sube cuatro décimas por encima del anterior observatorio de emancipación.

Según los datos ofrecidos por el Consejo de la Juventud de Castila y León, en su informe del segundo semestre de 2022, la emancipación juvenil ha aumentado con fuerza durante el último año hasta situarse en el 15,3%, casi en la línea con la tasa nacional, que se encuentra en 15,9%. Eso sí, lejos de la media europea que supera el 30%. Una subida que llega pese a la subida del precio de la vivienda, los suministros y la cesta de la compra, que supuso una pérdida de poder adquisitivo notable para las personas jóvenes de la Comunidad.

Para la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Sandra Ámez: “Tenemos que seguir hablando de precariedad, aunque observamos una mejora en los datos”, que ha remarcado que “solo” el 12,7% de la población de la Comunidad es joven. “La situación sigue siendo alarmante, aunque la reforma laboral y la subida del salario mínimo ha mejorado, todavía nos queda mucho camino. Los jóvenes seguimos con una mochila que es grande, por ejemplo el ser becarios, alquiler, bajos salarios".

Además, para poder alquilar una vivienda en solitario, una persona joven debe destinar al alquiler el 55,5% de su salario neto, teniendo en cuenta que el precio del alquiler subió un 4,4% de media en la autonomía. Más datos que ha ofrecido este estudio es que uno de cada cuatro personas jóvenes están en riesgo de pobreza y exclusión social. Y también se refleja brecha de género, si tenemos en cuenta que dos de cada cinco mujeres trabajan a tiempo parcial, en caso de los hombres lo hacía uno de cada cinco.

"Es necesario implementar políticas que aborden de manera estructural los problemas que afectan a la juventud y perjudican su salud mental", afirma la presidenta.

Al cierre de 2022, dos de cada tres jóvenes de la Comunidad habían alcanzado estudios posobligatorios secundarios o superiores, mientras que únicamente el 4,2 por ciento sólo tenía estudios primarios y un 27,9 por ciento había completado solo los estudios secundarios obligatorios.

Por último, tras doce meses de la aplicación de la reforma laboral, se ha incrementado sustancialmente la contratación indefinida, lo que supuso que el 58,5% de las personas jóvenes trabajadoras estuvieran en 2022 con esta modalidad de contrato. Esto ha conllevado a que se redujese la contratación temporal, no obstante, sigue siendo muy preocupante que la tasa de temporalidad se sitúe en el 41,5%. No obstante, se ha incrementado la parcialidad involuntaria, estando en esta situación el 45,5% de personas jóvenes, es decir, jóvenes trabajando menos horas de las que querrían.

