Estas son las tarifas para ‘Madrugadores’ y del comedor escolar para el primer ciclo de Educación Infantil

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que establece los precios públicos por la prestación de servicios en el primer ciclo de Educación Infantil en los centros dependientes de la Junta de Castilla y León. El texto recoge las cuantías del nuevo programa ‘Pequeños Madrugadores’, la posibilidad de acudir a los centros en julio por una tarifa de 20 euros y el precio del comedor.

En el próximo curso escolar 2023-2024, la Junta de Castilla y León implantará la gratuidad de los servicios educativos para el segundo curso del primer ciclo de Educación Infantil (1 a 2 años). La Consejería de Educación pone en marcha la prestación del servicio complementario ‘Pequeños Madrugadores’, no solo en las escuelas de Infantil, sino también en todos los centros en los que se imparte dicho ciclo, que tendrá un precio de 10,20 euros al mes por cada escolar.

Asimismo, se establece la posibilidad de acudir a los centros durante el mes de julio por una tarifa de 20 euros -una medida que la Consejería de Educación, para mejorar la conciliación familiar, hará efectiva ya este próximo mes- y la gratuidad de los días no lectivos de septiembre a junio durante el horario ordinario. Además, durante estos periodos, se podrá hacer uso del servicio complementario ‘Pequeños Madrugadores’, sin necesidad de abonar tarifa adicional alguna. Por otro lado, también se regula el servicio de comedor escolar, abonando una tarifa diaria de 4,50 euros, aplicable tanto a los periodos no lectivos de septiembre a junio, como al mes de julio.

En todo caso, se podrán aplicar diversas exenciones: para usuarios con circunstancias sociofamiliares que les ocasionen un grave riesgo, pertenecientes a familias numerosas de categoría especial, hijos de mujeres víctimas de violencia de género, de terrorismo, familias monoparentales cuya renta per cápita mensual no supere los 320 euros y a menores con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Asimismo, existen bonificaciones del 50 % para menores pertenecientes a familias numerosas de categoría general y a los pertenecientes a familias monoparentales cuya renta per cápita mensual de la unidad familiar supera los 320 euros. En el caso de menores de la misma unidad familiar cuando asistan al mismo centro, existirá una reducción del 25 % para el segundo usuario y el 40 % en caso de partos múltiples.

De 0 a 1 años

El decreto recoge los precios públicos para el primer curso del primer ciclo de Infantil (0 a 1 años) y que incluye el servicio de carácter educativo y el servicio complementario de comedor escolar.

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: hasta 180 euros: Exento

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 180,01 a 230 euros: 28,00 €

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 230,01 a 270 euros: 33,60 €

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 270,01 a 320 euros: 48,00 €

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 320,01 a 360 euros: 59,50 €

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 360,01 a 400 euros: 71,40 €

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 400,01 a 500 euros: 90,00 €

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 500,01 en adelante: 108,00 €

Y, por otra parte, se establece el servicio de comedor en el segundo y tercer curso del primer ciclo de Educación Infantil (1 a 3 años).

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: hasta 180 euros: Exento

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 180,01 a 230 euros: 9,45 €

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 230,01 a 270 euros: 12,60 €

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 270,01 a 320 euros: 15,80 €

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 320,01 a 360 euros: 20,80 €

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 360,01 a 400 euros: 26,00 €

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 400,01 a 500 euros: 35,20 €

Tarifa mensual. Renta per cápita mensual: de 500,01 en adelante: 44,00 €

Finalmente, el proyecto consta de una parte expositiva, una parte dispositiva, consistente en 11 artículos, una disposición derogatoria, dos finales y un anexo. El texto se ha sometido a la participación ciudadana a través del Portal de Gobierno Abierto, no habiéndose realizado ninguna sugerencia, y a los dictámenes del Consejo Escolar y del Consejo Consultivo de Castilla y León.